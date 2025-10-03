甘辛豚バラ×卵黄でガッツリ満足！「スタミナ豚玉」ばんからの新作

首都圏を中心に展開する「東京豚骨拉麺ばんから」は10月1日から、秋冬限定メニュー「スタミナ豚玉」を販売しています。

ニラと卵黄でさらに濃厚に「スタミナ豚玉」

ばんからに新しいトッピングが登場。豚骨醤油スープの新商品です。

▲東京豚骨拉麺ばんから 1380円

豚骨醤油スープをベースに、甘辛い醤油だれで仕込んだ豚バラ肉をたっぷりとのせ、香り豊かなニラと卵黄を組み合わせた一品です。

ニラのシャキシャキとした食感と、卵黄の濃厚さが絶妙に絡み合い、ボリューム感のある仕上がりとなっています。さらにマヨネーズを加える味変も可能で、背徳感のある濃厚な味わいを楽しめるといいます。

定番とはまた違う背徳的な味！

ばんからはオリジナルの超濃厚なスープによる“豚骨醤油”と“とんこつ”スープを柱にしており、人気ナンバーワンは豚骨醤油の「角煮ばんから」。新登場の「スタミナ豚玉」はその「角煮ばんから」とはまた違った肉の食感を打ち出しています。



甘辛の豚バラに卵黄とマヨネーズまで組み合わせた背徳感は、食欲の秋にぴったりではないでしょうか。寒くなる季節にぴったりのガッツリ系メニュー。期間限定なので、気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。