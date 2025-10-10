カレー×ナポリタン、激うまそ！復刻総選挙で人気の「カレーナポ」が進化して復活

スパゲッティーのパンチョは「ゴロっとチキンのカレーナポ」（小：1190円〜）を10月16日から発売する。

あの人気商品がパワーアップして復活！「ゴロっとチキンのカレーナポ」

ナポリタン専門店「パンチョ」では今年7月に「パンチョ復刻総選挙2025」企画を実施。その際、過去の期間限定メニュー20品の中から「カレーナポ」が1位となった。



これを受けて「カレーナポ」が再び販売される。「カレーナポ」は2019年から展開されてきたメニューで、これまでに複数のアレンジ版が登場している。今回、新たに「ゴロっとチキンのカレーナポ」として発売。

▲ゴロっとチキンのカレーナポ

小（麺量300g）1190円／大（麺量500g）1390円

「発売当初のレシピをベースにしながらも食べ応え感と見た目を大幅にアップさせた」とのことで、従来のカレーナポをベースにトッピングにはゴロっとしたタンドリーチキンと輪切りのゆで卵をたっぷりと使用。カレーソースには隠し味として「めんつゆ」を加えることでコクと旨みを強化。ちょっぴりスパイシーな大人の味わいに仕上げたという。

発売記念の企画もあります

復刻メニュー発売に合わせ、創業16周年を記念した公式アプリ来店ポイントキャンペーンも実施。「ゴロっとチキンのカレーナポ」を注文の方には通常の来店ポイント1ptに加え、カレーナポ特別デザインの来店ポイントを1pt追加進呈するという企画も。

人気メニュー「カレーナポ」の復刻バージョンアップ、そして特別スタンプも集められる期間限定メニュー「ゴロっとチキンのカレーナポ」を、パンチョで楽しんでみては。

（※文中の価格はすべて税込）