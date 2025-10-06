安っ！大阪王将「冷凍餃子」などが最大50％オフに、Amazonプライム感謝祭が激アツ

大阪王将は、10月7日0時から10月10日23時59分まで開催される「Amazonプライム感謝祭」で、人気の冷凍中華商品を最大50％オフで販売します。

餃子やチャーハンを中心に、およそ200商品が特別価格で登場。10月4日からは同内容の「先行セール」も実施中です。



■大阪王将 バラエティ福袋＜5種20食＞

価格：5640円（通常価格より50％オフ）

内容：

・羽根つき餃子×4袋

・大粒肉焼売×2袋

・水餃子×2袋

・直火炒めチャーハン×8袋

・刻みチャーシュー×4袋

羽根つき餃子や直火炒めチャーハン、大粒肉焼売などを詰め合わせたセットです。





■大阪王将 チャーハン四天王セット

価格：4862円（通常価格より25％オフ）

内容：

・直火炒めチャーハン×4袋

・カレーチャーハン×4袋

・豚カルビチャーハン×4袋

・ガーリック炒めチャーハン×4袋



直火炒めチャーハン、カレーチャーハン、豚カルビチャーハン、ガーリック炒めチャーハンを詰め合わせたボリューム満点のセットです。





■大阪王将 直火炒めチャーハン×10袋セット

価格：3302円（通常価格より15％オフ）



大阪王将の人気No.1メニュー「直火炒めチャーハン」が10袋入っています。





■大阪王将 肉餃子50個入 2袋セット

価格：2899円（通常価格より15％オフ）



「元祖肉餃子」が100個分入ったお得なセット。餃子のタレ付きで、晩ごはんやお弁当のおかずにもぴったりです。





■リンガーハット×大阪王将 長崎ちゃんぽん＆直火炒めチャーハン詰め合わせセット

価格：4370円（通常価格より20％オフ）



外食チェーン同士の人気コラボ。リンガーハットの長崎ちゃんぽん4袋と、直火炒めチャーハン4袋が入っています。





■吉野家×大阪王将 大ボリューム福袋 ご飯＆麺好きのためのガッツリ詰め合わせセット

価格：8679円（通常価格より15％オフ）

内容：

・吉野家牛丼の具×2袋

・吉野家ミニ牛丼の具×2袋

・吉野家豚丼の具×2袋

・吉野家親子丼の具×2袋

・吉野家牛焼肉丼の具×2袋

・吉野家焼鶏丼の具×2袋

・直火炒めチャーハン×2袋

・カレーチャーハン×1袋

・ガーリック炒めチャーハン×1袋

・エビ塩チャーハン×1袋

・天津飯の具×1袋

・中華丼の具×1袋

・炒め焼きそば×2袋

・スタミナ焼きそば×2袋

吉野家の丼具材と大阪王将の中華メニューを組み合わせたセットです。牛丼、天津飯、焼きそばなど全15種類が勢ぞろい。





■大阪王将 唐揚げ1.2kgセット

価格：4449円（通常価格より15％オフ）



唐揚げをたっぷり楽しめるボリュームセットです。おつまみやお弁当にも使いやすく、冷凍庫に常備しておきたい一品です。

プライム感謝祭で大盤振る舞い！

今回のセールはAmazon内の「大阪王将公式通販店」で実施されます。中華の定番メニューから他社コラボまで揃う充実のラインアップで、ストックしておくと何かと頼もしい存在になりそうです。

※価格は税込み表記です。