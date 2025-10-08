一風堂の「白丸」「赤丸」が同時に楽しめる！ セブン限定カップ麺＆カップメシ

セブン‐イレブンは10月7日より、セブンプレミアム有名店ラーメンシリーズの25周年を記念し、人気ラーメン店「一風堂」とのコラボ商品「セブンプレミアム 一風堂 白丸元味」「セブンプレミアム 一風堂メシ 赤丸新味」を数量限定で発売しました。

白丸カップ麺と赤丸カップメシが同時に！

1985年に福岡で創業した一風堂は、「白丸元味」「赤丸新味」などを看板に、博多発祥のとんこつラーメンを世界に広めてきた実力派ブランドです。



今回、「白丸元味」「赤丸新味」がそれぞれカップ麺とカップメシに。セブン-イレブンで、一風堂の“人気の味”と“王道の味”を同時に発売するのは初の試みだとか。

▲セブンプレミアム 一風堂 白丸元味 267円

店舗No.1の人気メニュー「白丸元味」を、ノンフライ麺と濃厚な豚骨スープで再現したカップ麺です。まろやかで深みのあるスープに、歯切れの良い細麺が絶妙に絡み、まるで店舗で味わうような一杯に仕上げています。

▲セブンプレミアム 一風堂メシ 赤丸新味 321円

同日より「セブンプレミアム 一風堂メシ 赤丸新味」も登場。王道メニュー「赤丸新味」をカップ飯にアレンジした一品です。コクのある豚骨スープに辛味噌を加え、旨みと辛みのバランスが取れた味わいが特徴です。

別添のガーリック香油を加えることで、香ばしい風味が一層引き立ちます。

▲【販売中】セブンプレミアムゴールド 一風堂 赤丸新味 博多とんこつ 354円

定番商品「セブンプレミアムゴールド 一風堂 赤丸新味 博多とんこつ」も販売中です。

自宅で一風堂の本格豚骨を味わえる！

どちらも数量限定のため、気になる人は早めのチェックがおすすめです。手軽に本格的な一風堂の味を楽しめるこのコラボは、ラーメン好きには見逃せない一杯になりそうです。 白丸派も赤丸派も、自宅で食べ比べしてみては？

※価格は税込み表記です。