冬限定の「檸檬堂」がおいしそう！ 柚子がふわりと香る「柚子とレモン」発売へ

コカ･コーラシステムは10月20日、「檸檬堂」シリーズから「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」を全国で発売します。アルコール分は4％。350ml 缶176円。

冬限定「柚子とレモン」の檸檬堂

「季節の檸檬堂」は、“季節を楽しむ”をテーマにした限定シリーズで、今回登場するのはその第4弾となります。冬を代表する柑橘・柚子の華やかな香りを生かした、冬限定の一本です。

高知県産柚子の果皮エキスを使用し、レモンのすっきりした酸味と柚子のふわりとした香りが調和し、食事にも合わせやすい味わいいいます。

アルコール分は4％とシリーズの中でも控えめで（「定番レモン」はアルコール分5％）、軽やかな飲み心地が特長だそう。

パッケージには雪の結晶や南天、柚子など冬を感じさせるモチーフが描かれ、和の落ち着きを感じさせるデザインに仕上げられています。

柚子×レモンで冬の食卓を爽やかに！

「季節の檸檬堂 冬の香る柚子とレモン」は、軽めのアルコールで普段あまりお酒を飲まない人でも手に取りやすい仕様だそうです。たまには飲みたいよね、という時にちょうどよさそうではないですか。



柚子の香りとレモンの酸味の組み合わせで、冬の食卓が一気に華やかになりそう。寒い夜にゆっくり味わいたい一本です。

※価格は税込み表記です。