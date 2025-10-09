朗報！ローソン100が“焼き芋”スタート！「紅はるか」Lサイズがシーズン通して登場

ローソンストア100は、秋冬の定番商品「焼き芋」の本格販売を10月8日から全国の店舗で開始します。

今年は千葉県「芝山農園」の「紅はるかLサイズ」を使用し、シーズンを通して販売します。さらに10月15日からは「安納芋」も登場します。

▲紅はるかLサイズ焼き芋 214円

千葉県「芝山農園」の「紅はるか」を専用の焼き芋什器でじっくり焼き上げた一本です。「紅はるか」は強い甘みとしっとりした食感が特長で、「芝山農園」では収穫後45日間、低温熟成で甘みを引き出しています。

2024年度は累計およそ103万本を販売し、多くの人から支持を集めた人気商品です。

▲安納芋Mサイズ焼き芋 246円

10月15日から販売予定の「安納芋」は、種子島産の契約農家から仕入れた高品質な芋を使用しています。ねっとりとした食感と濃厚な甘みが特長で、クリーミーな口当たりが楽しめるといいます。

また、10月15日～21日の期間中、「THE BAKERY」シリーズを購入すると「焼き芋50円引きレシートクーポン」が発券されます。発券したクーポンは10月28日まで利用でき、対象の焼き芋（紅はるかLサイズ・Sサイズ、安納芋）に使用可能です。

芋好き必見！

ローソンストア100の焼き芋は、焼き立ての温かい甘みを気軽に楽しめる点が魅力です。香ばしい香りに誘われて、つい手が伸びそう。紅はるかと安納芋で、食べ比べを楽しむのも楽しそうですね。

※価格は税込み表記です。