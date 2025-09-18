「鷹狩くじ」や「来訪イベント」も同時開催！
位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』にて新常設コンテンツ「制圧戦」が登場！
2025年09月18日 20時40分更新
コーエーテクモゲームスは9月18日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、新たに常設の高難度コンテンツ「制圧戦」を追加したと発表。
「制圧戦」では、戦国時代の一国を舞台にその地を治める敵勢力と戦う。複数の軍団を進軍させ、最奥の敵総大将の撃破を目指そう。
今回の制圧戦のランキング集計期間は、2025年12月11日12時59分まで。ランキング報酬受取期間は、2026年1月8日12時59分までだ。
※制圧戦は「軍備」－「制圧戦」から挑戦できます。
※制圧戦はプレイヤーLv50で開放されます。
※制圧戦「尾張国」はランキング集計終了以降も挑戦可能です。
【獲得できる報酬の例】
・初回制圧報酬
制圧戦の各難易度の初回成功時に報酬を獲得できる。
・ランキング報酬
制圧成功時に獲得したスコアの最高記録で、ランキングが決まる。ランキング集計期間終了時の順位に応じて、称号をはじめとした報酬を獲得可能だ。
★ランキング報酬の一例
・制圧戦専用任務報酬
制圧戦専用任務を達成することで称号などの報酬が獲得できる。
※制圧戦専用任務はランキング集計終了以降も挑戦可能です。
※累計達成報酬は、同一制圧戦内での達成数でカウントします。
詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。
「鷹狩くじ・馬場信春 ‘25秋」開催！
武将友好度やさまざまなアイテムをランダムで獲得できる「鷹狩くじ」を初開催。鷹狩くじは専用のくじ券のほか、無償小判でも引くことができる。期間は、2025年9月25日12時59分まで。
・くじ内容
「鷹狩くじ券・馬場信春 ‘25秋」1枚、または小判500枚で1回くじが引ける。10回ごとに「大当たり」以上が確定。100回くじを引くと「特等」確定となる。
※100回引くと上記カウントはリセットされます。
＜目玉アイテム（一例）＞
※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。
・鷹狩くじパック販売
鷹狩くじの開催を記念し、「鷹狩くじ券・馬場信春 ‘25秋」や「SSR900確定登用札・2の欠片」などが入った各種「鷹狩くじパック」を販売。
