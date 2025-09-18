コーエーテクモゲームスは9月18日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、新たに常設の高難度コンテンツ「制圧戦」を追加したと発表。

「制圧戦」では、戦国時代の一国を舞台にその地を治める敵勢力と戦う。複数の軍団を進軍させ、最奥の敵総大将の撃破を目指そう。

今回の制圧戦のランキング集計期間は、2025年12月11日12時59分まで。ランキング報酬受取期間は、2026年1月8日12時59分までだ。

※制圧戦は「軍備」－「制圧戦」から挑戦できます。

※制圧戦はプレイヤーLv50で開放されます。

※制圧戦「尾張国」はランキング集計終了以降も挑戦可能です。

【獲得できる報酬の例】

・初回制圧報酬

制圧戦の各難易度の初回成功時に報酬を獲得できる。

・ランキング報酬

制圧成功時に獲得したスコアの最高記録で、ランキングが決まる。ランキング集計期間終了時の順位に応じて、称号をはじめとした報酬を獲得可能だ。

★ランキング報酬の一例

・制圧戦専用任務報酬

制圧戦専用任務を達成することで称号などの報酬が獲得できる。

※制圧戦専用任務はランキング集計終了以降も挑戦可能です。

※累計達成報酬は、同一制圧戦内での達成数でカウントします。

詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

「鷹狩くじ・馬場信春 ‘25秋」開催！

武将友好度やさまざまなアイテムをランダムで獲得できる「鷹狩くじ」を初開催。鷹狩くじは専用のくじ券のほか、無償小判でも引くことができる。期間は、2025年9月25日12時59分まで。

・くじ内容

「鷹狩くじ券・馬場信春 ‘25秋」1枚、または小判500枚で1回くじが引ける。10回ごとに「大当たり」以上が確定。100回くじを引くと「特等」確定となる。

※100回引くと上記カウントはリセットされます。

＜目玉アイテム（一例）＞

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

・鷹狩くじパック販売

鷹狩くじの開催を記念し、「鷹狩くじ券・馬場信春 ‘25秋」や「SSR900確定登用札・2の欠片」などが入った各種「鷹狩くじパック」を販売。