ゲーム  >  位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』にて新常設コンテンツ「制圧戦」が登場！

「鷹狩くじ」や「来訪イベント」も同時開催！

位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』にて新常設コンテンツ「制圧戦」が登場！

2025年09月18日 20時40分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　コーエーテクモゲームスは9月18日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、新たに常設の高難度コンテンツ「制圧戦」を追加したと発表。

　「制圧戦」では、戦国時代の一国を舞台にその地を治める敵勢力と戦う。複数の軍団を進軍させ、最奥の敵総大将の撃破を目指そう。

　今回の制圧戦のランキング集計期間は、2025年12月11日12時59分まで。ランキング報酬受取期間は、2026年1月8日12時59分までだ。

※制圧戦は「軍備」－「制圧戦」から挑戦できます。
※制圧戦はプレイヤーLv50で開放されます。
※制圧戦「尾張国」はランキング集計終了以降も挑戦可能です。

【獲得できる報酬の例】

初回制圧報酬
　制圧戦の各難易度の初回成功時に報酬を獲得できる。

称号「制圧戦 尾張国 普通」

称号「制圧戦 尾張国 難」

称号「制圧戦 尾張国 極」

ランキング報酬
　制圧成功時に獲得したスコアの最高記録で、ランキングが決まる。ランキング集計期間終了時の順位に応じて、称号をはじめとした報酬を獲得可能だ。

★ランキング報酬の一例

ランキング称号

背景・制圧戦 尾張国

制圧戦専用任務報酬
　制圧戦専用任務を達成することで称号などの報酬が獲得できる。
※制圧戦専用任務はランキング集計終了以降も挑戦可能です。
※累計達成報酬は、同一制圧戦内での達成数でカウントします。

称号「制圧戦 尾張国 智謀の功」

称号「制圧戦 尾張国 名軍師の器」

称号「制圧戦 尾張国 百戦錬磨の将」

　詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

「鷹狩くじ・馬場信春 ‘25秋」開催！

　武将友好度やさまざまなアイテムをランダムで獲得できる「鷹狩くじ」を初開催。鷹狩くじは専用のくじ券のほか、無償小判でも引くことができる。期間は、2025年9月25日12時59分まで。

くじ内容
　「鷹狩くじ券・馬場信春 ‘25秋」1枚、または小判500枚で1回くじが引ける。10回ごとに「大当たり」以上が確定。100回くじを引くと「特等」確定となる。
※100回引くと上記カウントはリセットされます。

＜目玉アイテム（一例）＞

武将友好度
SSR【黒御幣の旗印】馬場信春（初期威名：900）
武田家 兵種：騎馬
戦法「黒御幣の旗印」：自部隊を中心とした中範囲に攻撃上昇、兵法上昇、被会心ダメージ軽減を付与します。
特性「無傷の誉れ」：自部隊の大将が武田家所属の時、合戦開始時の最大兵数の一定割合分、最大兵数を超えて兵数を回復できるようになる「後詰」効果を持ち、通常攻撃時に自部隊の兵数回復を行います。
特性「甲州流築城」：自部隊の大将が武田家所属の時、合戦開始時の最大兵数の一定割合分、最大兵数を超えて兵数を回復できるようになる「後詰」効果を持ち、通常攻撃時に自部隊を中心とした小範囲の味方部隊の兵数回復を行います

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

鷹狩くじパック販売

 

　鷹狩くじの開催を記念し、「鷹狩くじ券・馬場信春 ‘25秋」や「SSR900確定登用札・2の欠片」などが入った各種「鷹狩くじパック」を販売。

SSR900確定登用札・2の欠片
100個で「特別登用・SSR900確定2」を1回行う

