『信長の野望 覇道』公式生放送を8月25日に配信決定！番組では「信長覇道 川柳」受賞作を発表

コーエーテクモゲームスは8月18日、iOS／Android／PC（Steam）にてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、公式生放送の実施を決定したと発表。配信日は2025年8月25日21時より。

番組にはゲストとして、歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんが登場。MCの吉﨑智宏さん、黒田運営プロデューサーとともに、『信長の野望 覇道』の新シーズンアップデート内容や新武将の紹介、プレイヤーから募集していた質問への回答を実施するという。

また、ゲーム内アイテムのプレゼント企画に加え、公式Xで募集していた「信長覇道 川柳」の受賞作発表も実施する。友だちや一門の仲間たちに声を掛けて、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：『信長の野望 覇道』公式生放送

放送日時2025年8月25日21時～

出演者：

ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）

MC：吉﨑智宏さん

『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏

放送URL：

・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/RDSJpKjuQGk

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1ZkKzYYYAydxv

・ニコニコ公式生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348453113

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

©2022-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。