2025年08月18日 17時30分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　コーエーテクモゲームスは8月18日、iOS／Android／PC（Steam）にてサービス中のMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、公式生放送の実施を決定したと発表。配信日は2025年8月25日21時より。

　番組にはゲストとして、歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんが登場。MCの吉﨑智宏さん、黒田運営プロデューサーとともに、『信長の野望 覇道』の新シーズンアップデート内容や新武将の紹介、プレイヤーから募集していた質問への回答を実施するという。

　また、ゲーム内アイテムのプレゼント企画に加え、公式Xで募集していた「信長覇道 川柳」の受賞作発表も実施する。友だちや一門の仲間たちに声を掛けて、ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：『信長の野望 覇道』公式生放送
放送日時2025年8月25日21時～
出演者：
　ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）
　MC：吉﨑智宏さん
　『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏
放送URL：
　・YouTubeライブ：https://www.youtube.com/live/RDSJpKjuQGk
　・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1ZkKzYYYAydxv
　・ニコニコ公式生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348453113

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道
ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
対応OS：
　iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）
　Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く
　Steam：Steamストアのシステム要件より確認
https://store.steampowered.com/app/2154770/_/
配信日：配信中（2022年12月1日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

©2022-2025 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

