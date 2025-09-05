ゲーム内でパネルミッションを達成した人には特典をプレゼント！
『信長の野望 出陣』が10月11日／12日に開催される「大関ケ原祭2025」に出陣！
コーエーテクモゲームスは9月5日、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、岐阜県不破郡関ケ原町にて開催される「大関ケ原祭2025」に出展し、ゲーム内でご当地イベントを実施すると発表。
「大関ケ原祭2025」の開催日は、2025年10月11日／12日の2日間。ご当地イベントの開催期間は、10月10日13時～10月20日12時59分まで。
「大関ケ原祭2025」公式サイト
https://daisekigaharasai.pref.gifu.lg.jp/
「大関ケ原祭2025」は、天下分け目の合戦の舞台である関ケ原古戦場の魅力を発信するイベント。2025年10月11日／12日に開催され、著名人を招いてのトークショーや巨大な将棋盤を舞台にした東西人間将棋、岐阜関ケ原古戦場記念館の開館5周年を記念した、歴史研究者によるパネルディスカッションなどさまざまな企画が行われる。
会場内の戦国グッズマーケットに設置されるコーエーテクモゲームスブースでは、ゲーム内でパネルミッションを達成されたユーザーへ特典をプレゼントする。ぜひブースに立ち寄って、この機会に『信長の野望 出陣』を楽しんでみてはいかがだろうか。
「大関ケ原祭2025」とコラボしたご当地イベント開催！
岐阜県不破郡関ケ原町にて2025年10月11日／12日に行われる「大関ケ原祭2025」とコラボしたご当地イベントを開催。開催期間は、2025年10月10日13時～10月20日12時59分まで。
なお、ご当地イベントとは、現実で開催中のイベントやお祭りの場所を訪問することで報酬を獲得できるイベントだ。
【遊び方】
メインミッション第2章「合戦の心得」の途中から、期間限定ミッションとイベント一覧のパネルミッションに「大関ケ原祭2025」が開放。中には「大関ケ原祭2025」がテーマのご当地スポットを訪問するミッションがあり、配置された看板のモデルをタップすることでクリアできる。
＜ご当地スポット一覧＞
・パネルミッション
関ケ原町歴史民俗学習館
松平忠吉・井伊直政陣跡
・期間限定ミッション
細川忠興陣跡
関ケ原笹尾山交流館
ご当地スポット（配置された看板のモデル）をタップして訪問すると、そのスポットに関連する豆知識が開放される。配置されたご当地スポットを巡りながら、ミッションクリアを目指そう。
【目玉報酬】
パネルミッション全クリアで、特別な称号「大関ケ原祭2025」を獲得できる。
【パネルミッションクリア特典】
パネルミッションをコンプリートした人に、記念証と『出陣』オリジナル巾着、クリアファイルをプレゼント。
・引換時間
2025年10月11日／12日 10時～16時
・引換場所
「大関ケ原祭2025」戦国グッズマーケット内（関ケ原町役場駐車場内）に設置するコーエーテクモゲームスブース
※クリアしたパネルミッション画面をスタッフにご提示ください。
※特典はなくなり次第、終了となります。
★注意事項
※ご当地イベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。
※イベントの開催期間や内容は予告なく変更になる場合があります。
【ゲーム情報】
タイトル：信長の野望 出陣
ジャンル：位置情報ゲーム
配信：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：iOS／Android
対応OS：
iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）
iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上
Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上
※一部機種を除く
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
