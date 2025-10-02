Phoenixx（フィーニックス）は10月1日、インディーゲームのショーケース型イベント「OSAKA INDIE GAMES SUMMIT」のSteamページ、クリエイター出展ブース番号、およびステージコンテンツについての情報を公開した。「OSAKA INDIE GAMES SUMMIT」の会期は、2025年10月4日（ビジネスDAY）、と10月5日（一般DAY）の2日間となる。

「OSAKA INDIE GAMES SUMMIT」は、“関西から世界へ”をテーマに、インディーゲームをはじめさまざまなクリエイターの才能が集う新たなイベント。初開催となる大阪の地で、クリエイターとユーザー双方に「このイベントならではの発見や体感の場」を提供するという。

チケットは（一般：1500円、ビジネス：6000円）で、当日券も販売。また会場では、景品が当たるスタンプラリーのほか、PS5が当たるウェブキャンペーンも実施する。近くに住む人は、ぜひ訪れてみてはいかがだろうか。

「OSAKA INDIE GAMES SUMMIT2025」のSteamページを公開！

2025年10月4日・5日の開催に先駆けて、出展タイトルを一覧できるイベントページを10月1日より公開。

▼『OSAKA INDIE GAMES SUMMIT』Steam特設ページ

https://store.steampowered.com/curator/45729672/sale/OSAKAINDIEGAMESSUMMIT

同時に、クリエイター出展タイトルの第二弾、クリエイター出展ブース番号も公開。詳細は公式サイトより確認してほしい。

▼『OSAKA INDIE GAMES SUMMIT』公式サイト

https://funky802.com/osaka-indiegames-summit/

一般DAYのステージコンテンツを追加発表！

『Jelly Troops』大阪一決定戦！～集え、スライムマスター！～ presented by GYAAR Studio開催

「OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2025」のステージでは、豪華ゲストを迎えたトークセッションやFM802の公開収録など、見逃せないプログラムが勢ぞろい。ゲームクリエイターもファンもゲームビジネスに関わる人にも、インディーゲームの熱気を体感できる多彩なコンテンツを楽しめる。

2025年10月5日の一般DAYの14時30分～は対戦型リアルタイムストラテジーゲーム『Jelly Troops』の優勝を決めるトーナメント、『Jelly Troops』大阪一決定戦！～集え、スライムマスター！～ presented by GYAAR Studioを開催。プレイヤーたちは己の戦略を駆使して互いに旗を奪いあう。

ぷにぷにかわいいスライムたち、そこへ襲いかかるゴーレム、突如現れる壁、などなど画面上で繰り広げられるわちゃわちゃは1秒たりとも見逃せない。友だち、家族と一緒に楽しめる『Jelly Troops』の魅力を会場でぜひ体感しよう。また、大会の模様は、OSAKA INDIE GAMES SUMMIT公式YouTube チャンネルでも配信予定だ。

プレイヤーとして、MAHさん（SiM）、須田景凪さん、浅井博章さん（FM802 DJ）、豊田穂乃花さん（FM802 DJ）が参加、解説者としてわけんさん、MCはハタノユウスケさん（FM802 DJ）が務める。

▼OSAKA INDIE GAMES SUMMIT公式YouTube チャンネル

https://youtube.com/@oigs_game?si=kQBZpMYd7G7vPZ6X

2025年10月4日ビジネスDAYのステージコンテンツ

トークセッション「IPを広げるためにするべき事とは？」

●日時＝2025年10月4日ビジネスDAY 14時～ ※約45分間

●ゲスト＝川勝徹氏（プチデポット代表）、水谷俊次氏（PLAYISM）

●MC＝ハタノユウスケさん（FM802 DJ）

トークセッション「クリエイターを目指す若人のお悩みを解決！」

●日時＝2025年10月4日ビジネスDAY 16時～ ※約45分間

●ゲスト＝吉田修平さん（OIGS2025サポーター）、小田響之氏（Phoenixx）、出展クリエイター3名程度

●MC＝ハタノユウスケさん（FM802 DJ）

10/5(日) 一般DAYのステージコンテンツ

FM802 「802 Palette」 公開収録

●日時＝2025年10月5日一般DAY 12時30分～ ※約30分間

●ゲスト＝須田景凪さん（トーク）

●MC＝豊田穂乃花さん（FM802 DJ）

●詳細ページ＝https://funky802.com/site/pickup_detail/7990

FM802「EVENING TAP」公開収録

●日時＝2025年10月5日一般DAY 13時10分～ ※約30分間

●ゲスト＝酒井雄二さん（ゴスペラーズ）（トーク）

●MC＝浅井博章さん（FM802 DJ）

●詳細ページ＝https://funky802.com/site/pickup_detail/8002

FM802「EVENING TAP」公開収録

●日時＝2025年10月5日一般DAY 13時50分～ ※約30分間

●ゲスト＝MAHさん（SiM）（トーク）

●MC＝浅井博章さん（FM802 DJ）

●詳細ページ＝https://funky802.com/site/pickup_detail/7991

『Jelly Troops』大阪一決定戦！ ～集え、スライムマスター！～ presented by GYAAR Studio

●日時＝2025年10月5日一般DAY 14時30分～ ※約45分間

●実況＝ハタノユウスケさん（FM802 DJ）

●解説＝わけん氏（Jerry Troops開発者）

●出場メンバー＝MAHさん（from SiM）、須田景凪さん、浅井博章さん（FM802 DJ）、豊田穂乃花さん（FM802 DJ）

●詳細ページ＝https://funky802.com/site/pickup_detail/8002

会場ではスタンプラリー企画やプレゼントキャンペーンも！

会場では、来場者が楽しめる企画も用意している。景品が当たるスタンプラリーのほか、PS5が当たるウェブキャンペーンも開催予定。詳細は公式SNSで今後発信するので、フォローして待とう。

▼公式Xはこちら

https://x.com/osaka_igs

チケットは販売中！ 当日券も販売

現在、チケットを発売中。ビジネスDAY チケット先行は6000円、一般DAYチケットは1500円となる。

・ローソン：https://l-tike.com/osaka-indiegames-summit/

・イープラス：https://eplus.jp/osaka-indiegames-summit/

・イープラス（海外受付）：https://eplus.tickets/osaka-indiegames-summit/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/osaka-indiegames-summit/

※ビジネスチケットは一般公開日も入場可能です。

※チケット1枚で1名の方の入場が可能です。

【開催概要】

イベント名：OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 2025（オオサカインディーゲームサミット）

日時：

ビジネスDAY：2025年10月4日12時～17時 ※最終入場16時30分

一般DAY：2025年10月5日10時～17時 ※最終入場16時30分

会場：コングレスクエア グラングリーン大阪

主催：OSAKA INDIE GAMES SUMMIT 運営事務局

スポンサー：

【Diamond Sponsors】

Cygames

【Platinum Sponsors】

バンダイナムコスタジオ

【Gold Sponsors】

パルコ／PARCO GAMES／ポケットペア／Phoenixx／ソニー・インタラクティブエンタテインメント

【Bronze Sponsors】

大阪工業大学／ヘキサドライブ／CRI・ミドルウェア／CRAFTS&MEISTER／room6／ハピネット／eスタジアム

【Partners】

コングレ／Indie-us Games／大阪成蹊大学／HAL大阪／京都コンピュータ学院

【Event Partners】

GYAAR Studio／TAIPEI GAME SHOW／WEPLAY EXPO／India Gaming Show 2026／IGDX／PlayX4／Gamescom Latam

【Media Partners】

ファミ通／4Gamers／電撃オンライン／Game*Spark

オーガナイザー：Phoenixx／FM802／FM COCOLO／キョードー関西

お問合せ：FM802リスナーセンター info@funky802.com（月～金 11時-17時 ※土日祝除く）

公式サイト：https://funky802.com/osaka-indiegames-summit