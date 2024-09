Phoenixxは9月9日、幕張メッセにて開催される日本最大のゲームイベント「東京ゲームショウ2024」(以下、TGS2024)へ、バンダイナムコスタジオのゲームレーベル「GYAAR Studio」(ギャースタジオ)とともにブースを出展すると発表。TGS204の会期は2024年9月26日~9月29日となる。

Hall 9のインディーゲームコーナー内「Phoenixx/GYAAR Studio」ブースでは、Phoenixxパブリッシュの8タイトルに加え、第1回および第2回「GYAAR Studioインディーゲームコンテスト」にて受賞した17タイトルを試遊可能。ほかにも、Hall 6の「ハピネット」ブースやイベントホールの「ファミリーゲームパーク」にて、各種ゲームタイトルを試遊出展する。

さらに「Phoenixx/GYAAR Studio」ブースでは『陰キャラブコメ』の等身大アクリルスタンドの展示や、ステージイベントも実施予定。一般公開日の2024年9月28日~29日には、出展タイトルを人気芸人&配信者が実況プレイしたり、サバイバルクイズシティから生まれたアイドル「ギャイドルズ」がおくるトーク&ミニライブも実施。

会場に訪れる人は、「Phoenixx/GYAAR Studio」ブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。

試遊出展タイトル一覧(タイトル……プラットフォーム/ブース名)

★はPhoenixxパブリッシュタイトル

スゴイツヨイトウフ : とうふのアクション(★)……PC(Steam)/Hall 9 09-C30「Phoenixx/ GYAAR Studio」ブース

Electrogical(★)……PC(Steam)/同上

パーリィナイトメア(★)……PC(Steam)/同上

DORONKO WANKO(★)……PC(Steam)/同上

陰キャラブコメ(★)……PC(Steam)/同上

NeverAwake FLASH BACK(★)……PC(Steam)、Switch、PS4、PS5、XSX|S/同上

不思議の幻想郷 -FORESIGHT-(★)……PC(Steam)、Switch、PS4/同上

幻想戦略録 - The Touhou Empires -(★)……PC(Steam)/同上

BANDIT KNIGHT……PC(Steam)/同上

サマーロード……PC(Steam)/同上

KILLA……PC(Steam)/同上

Algolemeth……PC(Steam)/同上

Jelly Troops……PC(Steam)/同上

Little Cheese Works……PC(Steam)/同上

Sea Sniffers……PC(Steam)/同上

METAL SUITS……PC(Steam)/同上

遺品……PC(Steam)/同上

ウンコテクニカ……PC(Steam)/同上

Project Timi: Sasha's Curse……PC(Steam)、Switch/同上

ワルキューレスクワッド:突破せよ!……PC(Steam)/同上

Horizontal Mirror……PC(Steam)/同上

Sweep It!……PC(Steam)/同上

Forgotten Fragments……PC(Steam)/同上

The Devil Within: Satgat……PC(Steam)、PS5/同上

SKY THE SCRAPER……PC(Steam)/同上

不思議の幻想郷 -FORESIGHT-(★)……PC(Steam)、Switch、PS4/Hall6 06-N03「ハピネット」ブース

ミュータント・タートルズ unleashed(★)……Switch、PS4、PS5/同上

ギガントサウルス ディノ・スポーツ(★)……Switch、PS4、PS5/イベントホール EF-A-12「ファミリーゲームパーク」

ブース内容紹介

■ステージイベント

一般公開日の2024年9月28日~29日には、ブース内ステージにてTGSスペシャルステージを実施予定!時間や出演者情報は追ってTGS特設サイトや公式Xで公開予定だ。

TGS特設サイト:https://indie.bandainamcostudios.com/tgs2024

●Phoenixx/GYAAR Studio タイトル スペシャルゲーム実況ステージ

Phoenixx/GYAAR Studio ブースで出展されるゲームタイトルを、人気芸人&配信者が実況プレイ。

●『Survival Quiz CITY おまつり編 』TGSスペシャルステージ by ギャイドルズ

「サバイバルクイズシティ」から生まれたアイドル「ギャイドルズ」がおくる、トーク&ミニライブのスペシャルステージ。

■フォトスポット/オンライン物販

▽陰キャラブコメ

『陰キャラブコメ』登場キャラクター達の身長そのままの等身大アクリルスタンドが並ぶ、フォトスポットを設置。さらに『陰キャラブコメ』歴代グッズの展示も実施する。

展示内に掲示された二次元バーコードを読み取り、その場でオンライン購入が可能だ。「TGS2024」にて初出となる新商品も……?

▽Survival Quiz CITY

「Survival Quiz CITY」のキャラクター「ギャー君」のぬいぐるみがついに登場。2024年9月9日から「TGS2024」直後となる9月30日までの完全受注生産となる。お見逃しなく。

購入サイト:https://phoenixxonline.myshopify.com/products/sqc_osuwarinui

手のひらに座らせることができる、かわいいサイズ感、なめらかな手触りでふわふわもちもちなギャー君。

サイズ:座形ポーズ高(約)150mm

素材:本体 ソフトボア(ポリエステル)、中綿 PP綿

受注販売期間:2024年9月30日まで ※予定数に達し次第終了

お届け予定:2024年10月以降順次発送予定

※商品写真はサンプルですので実際の商品とは若干異なる場合がございます。また製造上の都合、本来のキャラクターデザインと多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※多くの工程が手作業のため、表情や形状などに個体差がございます。不良品などでない限り商品の返品・交換はお受けできませんのであらかじめご了承ください。

©Bandai Namco Studios Inc.

Published by Phoenixx Inc.