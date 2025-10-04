このページの本文へ

吉瀬 結と空見みあが初参加で個性を発揮！「グラドルあおてんじょ～!! vol.2」開催

2025年10月04日 09時00分更新

文● 清水　編集●ASCII

　人気のあるグラドルが勢ぞろい。トークバラエティーと撮影会を組み合わせた新イベント「グラドルあおてんじょ～!! vol.2」（略称：グラてん）が9月24日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催された。

　ステージにはメインMCを務める「あお」さんを筆頭に、イベントを彩る「グラてんガールズ」として吉瀬 結（きちせ・ゆい）さん、空見みあ（そらみ・みあ）さん、櫻木はる（さくらぎ・はる）さん、宮川みやび（みやかわ・みやび）さんが登場。5人のコメントは以下の通りだ。

【あお】　前回は初めてだったので緊張してしまい、「もっと上手にしゃべりたかった」と反省。グラてんガールズのみんなの輪に入りながら、いっぱい話題を引き出していきたいです。

【吉瀬 結】　初めての参加になりますが、トークバラエティーがどうなるか、みんなと楽しんでいきたいです。10月11日にまたソフマップで6th DVD「異世界で神グラドルを目指します」のイベントもあるので、そちらもチェックしてください！

【空見みあ】　私は「コスマップ撮影会」にも出ていますが、あちらはMCなのでゲストの話を引き出すのが役割。グラドルあおてんじょ～!!のほうは、純粋に自分を出しながらがんばりたいです。いま「ミスSPA! 2025」にも参加中なので応援してほしいです。

【櫻木はる】　「K-1 GIRLS 2025」ではクールに見えますが、関西出身なので話すのが大好き。個性を出せるのがうれしいです。10月8日から恵比寿のシアター・アルファ東京で始まる舞台「夜逃げ屋本舗」にも出るので、ぜひ観に来てほしいです。

【宮川みやび】　ポンコツっぷりをみなさんにいじってもらいながら、あまり自信がないのですが「ちょっと大人のエッチなお姉さん」を目指してがんばりたいです。

　イベントの内容としては、ハーモニカを咥えながら声を出さずに足つぼマットを歩く「足つぼノーリアクションチャレンジ」などに挑戦。各々が異なるリアクションを披露し、集まったファンを楽しませた。YouTubeの「ソフマップLIVE」にもこの様子は公開されているので要チェック。次回は10月24日の開催予定である。

