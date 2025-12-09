メインMCは高身長（170cm）で神スタイルが魅力の「あお」さん。トークバラエティーと撮影会がセットになった新感覚のイベント「グラドルあおてんじょ～!! vol.4」（略称：グラてん）が11月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催された。

今回はあおさんを含めて7人がステージに登場。レギュラーキャスト「グラてんガールズ」の顔ぶれは、藤田あずささん、雪餅羽（のわん）もえさん、牧 杏樹（まき・あんじゅ）さん、櫻木はるさん、宮川みやびさん、望月彩華さんである。

グラてんガールズ6人のうち、牧さんはvol.3から参加する新メンバー。「ミス湘南 2025」ベストフォトジェニック賞に輝き、「Miss Global Japan 2025」の青森県代表に選ばれた実績を持つ逸材だ。そこで今回は牧さんを中心に、グラてんを通して仲よくなったという、あおさん＆宮川さんに話を聞いた。

――牧さんの自己紹介からいきましょう。

【牧 杏樹】 普段はポートレートモデルをやっているのですが、ミス湘南を機にグラビア活動を始めました。トークイベントもほぼ初めて。vol.3は共演の方々に盛り上げていただきましたが、もっと自分から話に入るようにして、早く馴染めるようにがんばりたいです。

――趣味とかも。

【牧 杏樹】 ドライブです。自然に囲まれた場所が好きなので、海よりも川のほうに行くことが多いです。あと、アイドルのライブに行ったり、DVDを鑑賞することです。特に「Juice=Juice」が昔から大好きです！

――あおさんと宮川さんは、このグラてんですっかり仲よしになったそうですが。

【あお】 みやびちゃんは初めて会ったときから親しくしていますが、私と同じテンション感だし、いてくれると安心感があるので助かっています。こないだサシ飲みしました！

【宮川みやび】 サシ飲みでは悩み相談とかもあったのですが、「2人で写真集を作りたいよね」という話でも盛り上がっていました。グラてんも大人数が集まるイベントだし、参加してくれた方々が楽しめるように、ガヤを入れながらがんばっています。

ステージでは「はちゃめちゃ体力測定」という題目で反復横跳びや上体反らしに取り組んだり、だるまさんが転んだのグラドル版として、セクシーボーズで静止しないと脱落する「グラドルが転んだ」を披露。YouTubeの「ソフマップLIVE」にもアーカイブされているので、気になった人は視聴してみよう。次回は12月26日に開催予定だ。