いま旬のグラドルが繰り広げるハチャメチャなトークが特徴。神スタイルの美女「あお」さんがメインMCを務めるバラエティー番組「グラドルあおてんじょ～!! vol.7」（略称：グラてん）が2月20日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催された。

あおさんを除いたレギュラーキャスト「グラてんガールズ」として、今回は櫻木はるさん、雪餅羽（のわん）もえさん、姫野みなみさん、藤田あずささん、宮川みやびさんが登場。この5人のなかでは、姫野さんがvol.5から参加する新メンバーである。

――グラてんへの意気込みやソロの活動の抱負を聞かせてください。

【あお】 メインMCになって半年ですが、グラてんガールズは個性あふれるメンバーばかり。その魅力をもっと生配信で引き立たせ、おもしろいトークになるようにがんばりたいです。ソロの仕事では、2026年はグラビアに力を入れますのでお楽しみに！

【櫻木はる】 今年から岡山県が拠点のチーム「K-tunes RACING」のレースアンバサダー「Win G（ウィン・ジー）」をやらせていただいています。初めての挑戦なので緊張しますが、これからレースを盛り上げていきたいです。

【雪餅羽もえ】 ランドセルを忘れたまま登校したことがあったり、おっちょこちょいで天然なところが魅力だと思っています。キャッチコピーは「甘えん坊のもえにゃんです。飼い主募集中」で、私が猫で飼い主がファンの方々です！

【姫野みなみ】 今回で参加するのは3回目。「まさかグラてんに出るとは思わなかった」という声も多かったし、その期待にしっかり応えていきたいです。体を張った企画に挑戦し、ギャップで魅せることができたらなと考えています。

【藤田あずさ】 最近はパチスロの番組やショートドラマなど、仕事の幅が広がってきているので、グラビア以外のことにもっと力を入れていけたらなと。「みーんなの元カノ」というキャッチコピーは変えません。フォーエバーです（笑）。

【宮川みやび】 回数を重ねるたびにグラてんガールズ同士の理解が深まっているので、もっと名前を広げていけるように協力し合いながら楽しくやっていきたいです。個人の活動については、いただける仕事はすべてこなすつもりでいきたいです。

vol.7のトーク内容は競馬の騎手のようなジョッキーキャップと鞭を片手に、バランスボールに乗ってどれだけ魅惑のコメントを言えるかを競う「グラドルセクシーステークス」で大盛り上がり。YouTubeの「ソフマップLIVE」にアーカイブされているので視聴してみよう。次回は3月26日に開催される予定だ。