ソフマップAKIBA アミューズメント館の恒例トークイベント「コスマップ撮影会 vol.17」が9月29日に開催され、空見みあ（そらみ）さん、心愛（こあ）さん、小日向はる（こひなた）さん、末原千早里（すえはら・ちさと）さん、月乃美海（つきの・みう）さん、東堂海紗（とうどう・みさ）さんの6人が登場した。

コスマップはvol.15から、メインMCが桃兎ももあ（ももと）さんから空見さんにバトンタッチ。新体制となって3回目の開催であるが、衣装は先代と同様にドレスブランド「vanityME.（バニティー・ミ―）」で統一されている。空見さんにコスマップへの意気込みを聞いたので紹介したい。

――メインMC起用に至るまでの経緯を聞かせてください。

【空見みあ】 卒業が決まった桃兎さんに「やってみない？」と提案されたんです。ちょうどMCの仕事がしてみたいと考えていたので、「やります！」と即答しました。絶好のタイミングで声をかけていただけたことに感謝です。

――トークで気を付けていることは？

【空見みあ】 とにかく「空白を作らないこと」です。それぞれの出演者にバランスよく話を振ったり、まだ話していない子にスポットが当たるように工夫しています。どちらかと言えばみんなに盛り上げてもらっているほうですが、うまく進められていると思います。

――これまでにない試みなどは？

【空見みあ】 運営サイドにも意見をめっちゃ出すのですが、初めてジェスチャーゲームを取り入れました。罰ゲームは（ものすごく苦いことで知られる）センブリ茶。飲むときにお客さんが笑ってくれたのがうれしかったです。これからもいろいろな企画を練っていきたいので、次回も楽しみにしていてください！

出演者については、心愛さんは「ミス東スポ 2024」「ミスヤングチャンピオン 2025」、小日向さんは「ミスヤングチャンピオン 2018」でグランプリを受賞。空見さんも「ミスSPA! 2025」の選考オーディションに参加中ということで、グラビア色の強いキャスティングになったと言えるだろう。ミスSPA!の選考は10月末まで続くが、空見さんがグランプリ受賞となれば、コスマップにも大きな弾みとなりそうだ。