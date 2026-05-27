癒し系の魅力あふれる「Hカップお姉さん」として人気の吉瀬 結（きちせ・ゆい）さんが、7th DVD「とろける関係」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月に大人気のYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」にも出演。その効果は絶大で、街を歩いていたら「吉瀬さんですよね？」と何度も声をかけられるほど。知名度を大幅に向上させたところでイベント開催を迎えた。

――どんな内容ですか？

【吉瀬 結】 秋に都内で撮影したのですが、元カレ（＝視聴者）との再会から始まる物語です。元カレはもう好きな人がいるのに、「二番目の彼女でいいよ」と誘うことで、ちょっと危ない関係に発展していく流れになっています。

――すごいですね。

【吉瀬 結】 以前から私が「三角関係をやってみたい」と言っていたので、それを察知した監督さんが台本を作ってくれたのだと思います。ファンの方々からも「今作は設定がすごくよかったよ！」と言っていただけました（笑）。

――シーンとしては？

【吉瀬 結】 ベッドで彼シャツを羽織って眠ったり、昔を思い出してソファーでイチャイチャを始めたり、一緒にお風呂に入ったりしています。全体的にはランジェリー姿が多い作品になっています。

――オススメは？

【吉瀬 結】 寝室で大きな刺繍の入ったランジェリーを披露するところです。デザインが可愛かったのでお気に入りだし、「あなたに見せようと思っていたの」というセリフとかも楽しめるようになっています。

SNSのフォロワーも伸びているのだが、特にInstagramは国籍順に並べると日本、香港、台湾がベスト3。アジア圏で注目されていることもあり、7月3日から台北で開催される一大イベント「TRE Taipei Red Expo」にも参加予定だ。