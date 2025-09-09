セミゲーム「セミたちはどう生きるか」9月30日発売 セミになってオープンワールドを飛び回る世代交代型シミュレーションアクションゲーム

インディーゲーム開発者のdaimaGAME氏は9月9日、新作ゲーム「セミたちはどう生きるか」を9月30日よりSteamで販売すると発表した。

・Steamページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3918410/_/

本作は、1匹のセミとなって日本の田舎を自由に飛び回る「世代交代型シミュレーションアクション」。蝶々などの強敵と戦い、交配によって次世代に能力を託す、はかなきセミの一生を体験できる。

ご存じの通り、セミの一生は短い。いや、正確には外に出てからの生が短い（七年七日と言われる）。プレイヤーであるセミの生命力は時間とともに失われ、ゼロになればそこまで。そんな限られた時間のなかでどう生きるか、“命のバトンを繋ぐ”ことに切なくも熱くなれるゲームだという。

インディーゲームらしく独特の視点から作られた本作。ユーザーからはPlayStaiton 2で発売された「蚊（か）」というゲームを連想する声も寄せられていた。

本作では交配によってさらなる成長を見込めるローグライト要素もあるとのこと。「セミたちはどう生きるか」、発売の折にはぜひ遊んでみてはいかがだろうか。