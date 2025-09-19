突出した特徴こそないものの、堅実な作りでコスパに優れたマザーボードです：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、MSIのATXマザーボード「B850 GAMING PLUS WIFI6E」です。

MSIの「GAMING PLUS」シリーズは、ゲーマー向けのエントリークラスに位置づけられる製品です。B850 GAMING PLUS WIFI6Eは、ホワイトを基調としたATXマザーボードで、AMD B850チップセットを搭載。対応CPUソケットはSocket AM5で、AMD Ryzen 9000シリーズに対応します。

メモリースロットは4基で最大256GBまで搭載可能、メモリー速度はDDR5-8200+（OC）に対応します。拡張スロットはPCIe 4.0x16（x16モード）、PCIe 4.0x16（x4モード）、PCIe 3.0x1の計3基を装備。M.2ソケットはPCIe 5.0x4、PCIe 4.0x4の計2基を備え、SATA 6Gbpsは4基搭載します。

バックパネルのインターフェースは、USB Type-A（5Gbps）×4、USB Type-A（10Gbps）×3、USB Type-C（10Gbps）に加え、HDMI、DisplayPort、2.5Gbps LAN、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力を装備。さらにClear CMOSボタンやFlash BIOSボタンも備えています。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応します。

小山さんいわく、B850 GAMING PLUS WIFI6Eは、突出した特徴こそないものの、堅実な作りでコストパフォーマンスに優れたマザーボードです。

Wi-Fiは最新の7には対応していないものの十分に実用的で、電源回路も12+2+1フェーズ構成によりハイエンドCPUの性能をしっかり引き出せます。さらに、7月発売の比較的新しいモデルのためBIOSも新しく、最新のRyzenシリーズに初期状態から対応している点も大きなメリットです。

現在、パソコン工房 大阪日本橋店では、MSIマザーボードと対応Ryzenシリーズを同時購入すると割引が受けられるキャンペーンを実施中です。

B850 GAMING PLUS WIFI6Eの場合、同時購入で3300円引きとなり、セット割引の1100円を加えて合計4400円の値引きに。3300円分の値引きは10月5日までの期間限定となっているので、この機会をお見逃しなく！

ここまで記事を読んでくれたあなたに、MSIマザーボードとAMD RyzenシリーズCPUの同時購入キャンペーンの詳細をもう少し紹介。

本キャンペーンでは、マザーボードの搭載チップセットによって値引額が変わり、AMD X870シリーズで5500円値引き、B850シリーズで3300円値引き、B640シリーズで2200円値引きとなります。キャンペーン期間は10月5日まで。新たにPCを1台組もうと考えている場合は、ぜひ利用してください！