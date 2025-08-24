このページの本文へ

西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第142回

PCケース「TUF GAMING GT302 ARGB BLACK」がオススメ!!

発売から時間が経ってもなおスタッフの推し！ 140mmARGBファン×4のエアフローが強いPCケース：パソコン工房 大阪日本橋店

2025年08月24日 09時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
TUF GAMING GT302 ARGB BLACK

　大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、ASUSのBTF対応PCケース「TUF GAMING GT302 ARGB BLACK」です。

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店

パソコン工房 大阪日本橋店

スタッフの小山翔さん

TUF GAMING GT302 ARGB BLACK

ASUSのBTF対応PCケース「TUF GAMING GT302 ARGB BLACK」がオススメ。写真の黒色モデルのほか、白色モデルもラインアップ

　TUF GAMING GT302 ARGB BLACKは、フロントに140mmアドレサブルRGBファンを3基、リアに1基の計4基を標準搭載する、エアフロー抜群のATX対応PCケースです。また、ASUSの裏配線コネクター規格「Back to The Future（BTF）」発表時に、BTF対応ケースとして同時に登場したモデルでもあります。

　筐体サイズは235（W）×520（H）×485（D）mmで、ビデオカードの最大長は407mm、CPUクーラーは高さ最大165mmまで搭載可能です。内部ストレージベイは、2.5インチベイ×2と3.5／2.5インチ共用ベイ×2を備えています。

　搭載可能なファン数は、フロントに140mm×3、トップに120mm×3／140mm×3、リアに120mm／140mm。このうち、フロントとリアに計4基の140mmアドレサブルRGBファンを標準で組み込んでいます。水冷ラジエーターの対応は、フロントが140mm／280mm、トップが最大360mm、リアが最大140mmとなります。

　フロント入出力パネルは最上段に配置されており、USB Type-C（3.2 Gen2x2）、USB Type-A（3.2 Gen1）×2、ヘッドホン／マイクコンボジャック、電源ボタン、リセットボタンが並びます。

TUF GAMING GT302 ARGB BLACK

店頭価格は1万8980円

TUF GAMING GT302 ARGB BLACK

白色モデルは若干高価で1万9480円

TUF GAMING GT302 ARGB BLACK

フロントパネル内側に取り外し可能なダストフィルターを装備。メンテナンスも容易そうです

TUF GAMING GT302 ARGB BLACK

裏配線スペースの様子

　小山さんによると、TUF GAMING GT302 ARGB BLACKは発売開始が2024年4月とやや前のモデルながら、140mmアドレサブルRGBファン×4基を標準搭載する強力なエアフローが魅力です。現在でも店舗スタッフがオススメとして提案することが多いPCケースだそうです。

　メッシュを多用した設計で通気性も抜群。大型ビデオカードも搭載できるため、ハイエンド構成を組みたい人には嬉しいPCケースですね！

パソコン工房 大阪日本橋店

MSI製マザーボードとIntel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）の同時購入キャンペーンを実施中

　そのほか、パソコン工房 大阪日本橋店では現在、MSI製マザーボードとIntel Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）を同時購入すると、最大1万1000円の値引きが受けられるキャンペーンを実施中です。

　期間は8月13日〜9月7日まで。値引額はマザーボードによって異なるため、詳しくは店頭ポップで確認してみてください。Intel Coreプロセッサーの購入を検討中の人は、この機会をお見逃しなく！

■関連サイト

【取材協力】

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています