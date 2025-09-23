見つけたら即買い！ ジョエル・ロブション秋の限定パンは、今日のランチを“特別”に変える魔法

一気に秋らしい気候になってきましたね。過ごしやすい季節になると、屋外でご飯を食べるのも気持ちいいですよね。「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」では、秋限定パンを販売中ですので、秋らしいパンをゲットして外でランチするのも良さそう！

このパンが一つあるだけで、見慣れた景色が輝きだす。そんな小さな魔法を体験してみませんか。

新作を含む全6種の秋限定パン

ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション 丸の内ブリックスクエア店など、「ル パン ドゥ ジョエル・ロブション」全店、「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店、「ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店」では、2025年9月10日（水）より12月2日（火）の期間限定で新作を含む全6種の秋限定パンを販売中です。

カレーパン～きのこ3種入り～

価格：￥480 (税込）

マッシュルーム・しめじ・舞茸の3種のきのこを使用した新作の焼きカレーパン。13種類のスパイスを使ったカレーソースにはハチミツを加え、きのこの香りを生かす、まろやかな味わいに仕上げました。また、きのこはカレーソースに混ぜ込まず、別々にパン生地に包むことでそれぞれの旨味をより引き立たせています。

キッシュ シャンピニョン

価格：￥670 (税込）

マッシュルーム・しめじ・エリンギが持つ芳醇な香りに、ゴルゴンゾーラのコクと、クルミの香ばしさが効いたキッシュ。濃厚でクリーミーな味わいにクルミのアクセントがマッチした、ワインにもぴったりな逸品です。

茸のフィユテ～パイ仕立て～

価格：￥580(税込）

クロワッサン生地の上に野菜が重なった「フィユテ～パイ仕立て～」を4種のきのこを使用し秋らしく仕上げています。玉ねぎにガーリックオイル、チーズを重ねて焼き上げた食べ応え抜群の秋限定パンです。

シャティーニュ～栗粉を使ったパンでラム酒漬け栗を包んで～

価格：￥220(税込）

ラム酒漬けにした栗をまるごと1粒包んだ、栗そっくりな見た目が可愛らしいパン。生地にも栗粉を練りこんでいるため、どこから食べても栗を感じられる贅沢な一品です。

ブリオッシュ マロン グラッセ

価格：￥240(税込）

バターが香るしっとりとやわらかいブリオッシュと、上品な甘さのマロングラッセが合う子供にも人気のパン。

マロンクリームパン

価格：￥560(税込）

ラムが香る濃厚で甘みのあるたっぷりのマロンクリームを、ほろ苦いチョコレートのブリオッシュで包みました。上には渋皮煮の栗があしらわれ、甘さとほろ苦さが調和した一品です。

販売場所

ル パン ドゥ ジョエル・ロブション全店 （渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店、ニュウマン新宿店）

ラ ブティック ドゥ ジョエル･ロブション全店（恵比寿ガーデンプレイス店、六本木ヒルズ店、丸の内ブリックスクエア店）

ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店