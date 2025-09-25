これは金曜の夜にドラマを見ながら独り占めしたいやつ！ THE DROSから新作の「黄金ミルフィユ」
今週も頑張った！そんな金曜の夜。誰にも気兼ねなく、好きなものに囲まれて過ごす時間は最高の贅沢です。そんな“おこもり時間”のお供にぴったりなのが、この黄金のミルフィユ。
チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店「THE DROS（ザ・ドロス）」。これまでにも数々の新作を生み出してきましたが、今回も間違いなし！な新商品が登場します。
黄金色のパイ生地となめらかなカマンベールクリーム
「THE DROS（ザ・ドロス）」では、「ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕」を10月1日(水)から発売中です。
ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕
価格： 4個入 ￥1,404（税込）
※期間限定商品につき、無くなり次第終了
黄金色に焼き上げたサクサクのパイ生地とカマンベールで仕立てたミルフィユ。カマンベールの風味と塩味のバランスが特徴のクリームは、アーモンドダイスの食感がさらなるアクセントとなり、味わいや食感が愉しめる逸品です。
箔押しのブランドロゴがさりげなく輝き、中央の女神が上品な印象を与えるパッケージ。大切な方へのギフト、自分へのご褒美としてぴったりな商品です。
THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）
営業時間：8:00～22:00、日・祝～21:00、祝前日～22:00
※営業時間は変更となる場合があります
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。