これは金曜の夜にドラマを見ながら独り占めしたいやつ！ THE DROSから新作の「黄金ミルフィユ」

今週も頑張った！そんな金曜の夜。誰にも気兼ねなく、好きなものに囲まれて過ごす時間は最高の贅沢です。そんな“おこもり時間”のお供にぴったりなのが、この黄金のミルフィユ。

チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店「THE DROS（ザ・ドロス）」。これまでにも数々の新作を生み出してきましたが、今回も間違いなし！な新商品が登場します。

黄金色のパイ生地となめらかなカマンベールクリーム

「THE DROS（ザ・ドロス）」では、「ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕」を10月1日(水)から発売中です。

ミルフィユ〔カマンベール＆アーモンド〕

価格： 4個入 ￥1,404（税込）

※期間限定商品につき、無くなり次第終了

黄金色に焼き上げたサクサクのパイ生地とカマンベールで仕立てたミルフィユ。カマンベールの風味と塩味のバランスが特徴のクリームは、アーモンドダイスの食感がさらなるアクセントとなり、味わいや食感が愉しめる逸品です。

箔押しのブランドロゴがさりげなく輝き、中央の女神が上品な印象を与えるパッケージ。大切な方へのギフト、自分へのご褒美としてぴったりな商品です。

THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）

営業時間：8:00～22:00、日・祝～21:00、祝前日～22:00

※営業時間は変更となる場合があります