なぜJALのファーストクラス機内食に選ばれた？　東京駅で買える、どうみても「ハンバーガー」な異色スイーツの正体

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「キャプテンスイーツバーガー」の「チーズチョコレートバーガー」

　JALファーストクラスの茶菓に、「ハンバーガー」が選ばれた──。そんな驚きのニュースが飛び込んできました。

　2025年10月の国内線JALファーストクラス機内食の茶菓として、「キャプテンスイーツバーガー」がセレクトされました。もちろん本物のハンバーガーではありません。累計1000万個を売り上げた、見た目も味も衝撃的なバーガーライクなスイーツなんです。

　東京駅にお店があるので、飛行機に乗らずともファーストクラス気分が味わえちゃいますよ！

まるでハンバーガーみたいなかわいいスイーツ

　「キャプテンスイーツバーガー」の「チーズチョコレートバーガー」が、2025年10月の国内線JALファーストクラス機内食の茶菓として提供されています。

チーズチョコレートバーガー
3個入 ￥702（税込）
お買い得袋 8個入 ￥1,404（税込）

「キャプテンスイーツバーガー」の「チーズチョコレートバーガー」

　とろりとはみでるショコラが目を引く、まるでハンバーガーのようなスイーツ。チーズパウダーを練りこんだサクサク食感のバンズクッキーに、チェダーチーズとホワイトショコラをブレンドしたミルキーなチーズショコラをサンドしました。ホイップショコラをトッピングし、塩味と甘味の絶妙なバランスが後引く美味しさです。

CAPTAIN SWEETS BURGER（キャプテンスイーツバーガー）
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
　　　JR東京駅 1F在来線改札内 南通路沿い

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

