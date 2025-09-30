なぜJALのファーストクラス機内食に選ばれた？　東京駅で買える、どうみても「ハンバーガー」な異色スイーツの正体

JALファーストクラスの茶菓に、「ハンバーガー」が選ばれた──。そんな驚きのニュースが飛び込んできました。

2025年10月の国内線JALファーストクラス機内食の茶菓として、「キャプテンスイーツバーガー」がセレクトされました。もちろん本物のハンバーガーではありません。累計1000万個を売り上げた、見た目も味も衝撃的なバーガーライクなスイーツなんです。

東京駅にお店があるので、飛行機に乗らずともファーストクラス気分が味わえちゃいますよ！

まるでハンバーガーみたいなかわいいスイーツ

「キャプテンスイーツバーガー」の「チーズチョコレートバーガー」が、2025年10月の国内線JALファーストクラス機内食の茶菓として提供されています。

チーズチョコレートバーガー

3個入 ￥702（税込）

お買い得袋 8個入 ￥1,404（税込）

とろりとはみでるショコラが目を引く、まるでハンバーガーのようなスイーツ。チーズパウダーを練りこんだサクサク食感のバンズクッキーに、チェダーチーズとホワイトショコラをブレンドしたミルキーなチーズショコラをサンドしました。ホイップショコラをトッピングし、塩味と甘味の絶妙なバランスが後引く美味しさです。

CAPTAIN SWEETS BURGER（キャプテンスイーツバーガー）

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東京駅 1F在来線改札内 南通路沿い