「正直、過去イチかも…」ミルフィーユ専門店、本気のキャラメルアーモンドが罪深い美味しさ

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
「ル・フィーユ」の「キャラメルアーモンドミルフィーユ」

　パイ生地の魔術師「ル・フィーユ」がこの秋、とんでもない傑作を生み出してしまいました。口に入れた瞬間に広がる、焦がしキャラメルの深いコクとアーモンドの香り。あまりの美味しさに、思わず「過去イチかも…」と呟いてしまうはず。一度知ったら戻れない、この”罪深い味”……。

　ミルフィーユ専門ブランド「LE FEUILLES（ル・フィーユ）」が、9月29日(月)から10月19日(日)まで、グランスタ東京で季節限定の新商品を先行販売します。気になる新商品は「キャラメルアーモンドミルフィーユ」とのことで、もう名前の時点で美味しいことが決定です。

サクッとカリッと美味しいミルフィーユ

　9月29日(月)から10月19日(日)までの3週間限定で、「LE FEUILLES（ル・フィーユ）」が季節限定「キャラメルアーモンドミルフィーユ」を先行販売。場所はJR東京駅改札内1階 グランスタ東京 新幹線北乗り換え口前です。

キャラメルアーモンドミルフィーユ
12枚入り　￥1,188（税込）
※グランスタ東京先行販売商品

「ル・フィーユ」の「キャラメルアーモンドミルフィーユ」

　ほんのり甘いキャラメル味のミルフィーユに、カルフォルニア産クラッシュアーモンドを挟んで焼き上げました。アーモンドの食感のアクセントと、隠し味のフランス産ゲランドの塩がキャラメル生地の甘さを引き立ててクセになる味わいです。

LE FEUILLES（ル・フィーユ）
期間：2025年9月29日（月）～2025年10月19日（日）
営業時間：8:00～21:00（最終日8:00～20:00）
　　　　　※10月11日（土）のみ7:00～21:30
場所：JR東京駅改札内1階 グランスタ東京 新幹線北乗り換え口前

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

グルメ・イベント/注目スポット/お役立ち情報
もっと楽しみたい、丸の内。

■関連サイト