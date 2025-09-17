第150回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート

ゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7G7T/EX」がオススメ!!

好コスパで人気のゲーミングPCが大幅リニューアル、発売記念で1万1000円クーポンもあるよ！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

文●勝田有一朗　編集●ドリブルまつなが／ASCII

NEXTGEAR JG-A7G7T/EX

　大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、9月11日に発売した「新NEXTGEAR」のミニタワーモデル「NEXTGEAR JG-A7G7T/EX」です。

マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

店長の徳永健太さん

NEXTGEAR JG-A7G7T/EX

ゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7G7T/EX」がオススメ。カラーはホワイトとブラックをラインアップ

NEXTGEAR JG-A7G7T/EX
NEXTGEAR JG-A7G7T/EX

新（左）と従来（右）の比較。全体的なデザインラインは引き継ぎつつ、メッシュ面積が増して通気性が向上しています

　マウスコンピューターのNEXTGEARシリーズは、コスパに優れたゲーミングPCとして、PCゲーミングを始めたい人にも人気のシリーズです。

　NEXTGEARシリーズは、これまでもユーザーの声を反映しながら展開してきました。そして今回、需要に応じた高性能パーツ構成に対応できるよう、大幅にリニューアルしています。

NEXTGEAR JG-A7G7T/EX

フロント入出力はUSB Type-Cが加わり、オーディオは4極ヘッドセット端子へ

　新NEXTGEARのフロントパネルは従来デザインを踏襲しつつ、メッシュ面積を拡大することで冷却性能を高めています。さらに、アクセントカラーに「スパークマゼンダ」を採用した点も大きな特徴です。

　今回オススメのNEXTGEAR JG-A7G7T/EXは、CPUに「Ryzen 7 9800X3D」、GPUに「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載。ハイエンドに迫るアッパーミドル構成で、新NEXTGEARシリーズのミニタワーでは最上位モデルとなります。

NEXTGEAR JG-A7G7T/EX

店頭価格は37万0480円。ホワイト、ブラックで同額です

　今回、タイミングよく新NEXTGEARの発売日に取材したこともあり、徳永さんには新NEXTGEARをオススメしてもらいました。徳永さんいわく、新NEXTGEARは前モデルからケースファンも変更しており、RGB LEDの光量もアップしています。

　店頭販売モデルとなるNEXTGEAR JG-A7G7T/EXは、ウェブ販売の通常モデルと比べて、メモリー増量（16GB→32GB）やWi-Fi 6E無線LAN搭載といったカスタマイズを適用している点が特徴です。

　現在は新NEXTGEARの発売直後のため店頭在庫はなく、納期はウェブ注文と同じく約6営業日となります。ただし、店頭では実機をいち早く確認できる点が魅力。ぜひ新デザインのNEXTGEARをチェックしてみてください！

9月30日まで、1万1000円値引きのキャンペーンを実施中

　なお、発売を記念して、新NEXTGEAR全モデルが1万1000円値引きになるキャンペーンを9月30日まで実施しています。この機会をお見逃しなく！

　そのほか、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、前回に引き続き「半期決算SALE 2025」を実施中。期間は9月25日まで。セール詳細は特設サイトからご確認ください。

NEXTGEAR

Coming soon……。新NEXTGEARはフルタワーモデルも展開。こちらも次回以降で紹介する予定です！

NEXTGEAR JG-A7G7T/EXの主なスペック
OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
CPU AMD Ryzen 7 9800 X3D（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
CPUクーラー 240mm水冷クーラー
メモリー 32GB（16GB×2、DDR5-5600）
ストレージ 1TB SSD
GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（GDDR7 16GB）
チップセット AMD A620Aチップセット
無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
電源ユニット 850W（80PLUS GOLD）
サイズ/重量 約220（W）×418（D）×410（H）mm、約10.4kg
店頭価格 37万480円

