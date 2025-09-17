好コスパで人気のゲーミングPCが大幅リニューアル、発売記念で1万1000円クーポンもあるよ！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、9月11日に発売した「新NEXTGEAR」のミニタワーモデル「NEXTGEAR JG-A7G7T/EX」です。

マウスコンピューターのNEXTGEARシリーズは、コスパに優れたゲーミングPCとして、PCゲーミングを始めたい人にも人気のシリーズです。

NEXTGEARシリーズは、これまでもユーザーの声を反映しながら展開してきました。そして今回、需要に応じた高性能パーツ構成に対応できるよう、大幅にリニューアルしています。

新NEXTGEARのフロントパネルは従来デザインを踏襲しつつ、メッシュ面積を拡大することで冷却性能を高めています。さらに、アクセントカラーに「スパークマゼンダ」を採用した点も大きな特徴です。

今回オススメのNEXTGEAR JG-A7G7T/EXは、CPUに「Ryzen 7 9800X3D」、GPUに「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載。ハイエンドに迫るアッパーミドル構成で、新NEXTGEARシリーズのミニタワーでは最上位モデルとなります。

今回、タイミングよく新NEXTGEARの発売日に取材したこともあり、徳永さんには新NEXTGEARをオススメしてもらいました。徳永さんいわく、新NEXTGEARは前モデルからケースファンも変更しており、RGB LEDの光量もアップしています。

店頭販売モデルとなるNEXTGEAR JG-A7G7T/EXは、ウェブ販売の通常モデルと比べて、メモリー増量（16GB→32GB）やWi-Fi 6E無線LAN搭載といったカスタマイズを適用している点が特徴です。

現在は新NEXTGEARの発売直後のため店頭在庫はなく、納期はウェブ注文と同じく約6営業日となります。ただし、店頭では実機をいち早く確認できる点が魅力。ぜひ新デザインのNEXTGEARをチェックしてみてください！

なお、発売を記念して、新NEXTGEAR全モデルが1万1000円値引きになるキャンペーンを9月30日まで実施しています。この機会をお見逃しなく！

そのほか、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、前回に引き続き「半期決算SALE 2025」を実施中。期間は9月25日まで。セール詳細は特設サイトからご確認ください。