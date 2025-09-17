第150回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7G7T/EX」がオススメ!!
好コスパで人気のゲーミングPCが大幅リニューアル、発売記念で1万1000円クーポンもあるよ！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、9月11日に発売した「新NEXTGEAR」のミニタワーモデル「NEXTGEAR JG-A7G7T/EX」です。
マウスコンピューターのNEXTGEARシリーズは、コスパに優れたゲーミングPCとして、PCゲーミングを始めたい人にも人気のシリーズです。
NEXTGEARシリーズは、これまでもユーザーの声を反映しながら展開してきました。そして今回、需要に応じた高性能パーツ構成に対応できるよう、大幅にリニューアルしています。
新NEXTGEARのフロントパネルは従来デザインを踏襲しつつ、メッシュ面積を拡大することで冷却性能を高めています。さらに、アクセントカラーに「スパークマゼンダ」を採用した点も大きな特徴です。
今回オススメのNEXTGEAR JG-A7G7T/EXは、CPUに「Ryzen 7 9800X3D」、GPUに「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載。ハイエンドに迫るアッパーミドル構成で、新NEXTGEARシリーズのミニタワーでは最上位モデルとなります。
今回、タイミングよく新NEXTGEARの発売日に取材したこともあり、徳永さんには新NEXTGEARをオススメしてもらいました。徳永さんいわく、新NEXTGEARは前モデルからケースファンも変更しており、RGB LEDの光量もアップしています。
店頭販売モデルとなるNEXTGEAR JG-A7G7T/EXは、ウェブ販売の通常モデルと比べて、メモリー増量（16GB→32GB）やWi-Fi 6E無線LAN搭載といったカスタマイズを適用している点が特徴です。
現在は新NEXTGEARの発売直後のため店頭在庫はなく、納期はウェブ注文と同じく約6営業日となります。ただし、店頭では実機をいち早く確認できる点が魅力。ぜひ新デザインのNEXTGEARをチェックしてみてください！
なお、発売を記念して、新NEXTGEAR全モデルが1万1000円値引きになるキャンペーンを9月30日まで実施しています。この機会をお見逃しなく！
そのほか、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、前回に引き続き「半期決算SALE 2025」を実施中。期間は9月25日まで。セール詳細は特設サイトからご確認ください。
|NEXTGEAR JG-A7G7T/EXの主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|CPU
|AMD Ryzen 7 9800 X3D（8コア/16スレッド、最大5.2GHz）
|CPUクーラー
|240mm水冷クーラー
|メモリー
|32GB（16GB×2、DDR5-5600）
|ストレージ
|1TB SSD
|GPU
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti（GDDR7 16GB）
|チップセット
|AMD A620Aチップセット
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
|電源ユニット
|850W（80PLUS GOLD）
|サイズ/重量
|約220（W）×418（D）×410（H）mm、約10.4kg
|店頭価格
|37万480円
