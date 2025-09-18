Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第129回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
「最後に届いた、最初の物語」ミャクミャクの“生みの親”、山下浩平さんによる絵本「ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり」が予約販売スタート
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月26日（金）は、ミャクミャクの“生みの親”、山下浩平さんによるミャクミャクの公式ライセンス絵本が注目を集めている。
大阪・関西万博公式ライセンス商品として発売される絵本「ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり」の予約販売がスタートした。
さよならなんて、言いたくない。— フェリシモ 公式アカウント (@FELISSIMO_SANTA) September 26, 2025
最後に届いた、最初の物語
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」をデザインした絵本作家・山下浩平さんが描く、初の公式ライセンス商品の絵本📖
『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』… pic.twitter.com/kWEUY55GCM
この絵本はミャクミャクのキャラクターデザインを手掛けた絵本作家、山下浩平さんによる作品。小さな細胞として誕生したミャクミャクが他の生き物や自然、文明と出会うことで、世界の素晴らしさを発見し、想像、変化、共生しながら、未来へミャクミャクとつながっていく姿を描く。なお、デザイン過程を解説した図録とオリジナルポストカードも付属しているのでミャクミャクファン必見の一冊となっている。
予約はフェリシモオンラインで受け付けている。絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』特設ページ
なお、ミャクミャクをテーマとした絵本としてはこれまでにも『ミャクミャク ある日のおはなし』が発売されている。
東ゲート店 MARUZEN JUNKUDO— 2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 MARUZEN JUNKUDO【公式】 (@expo2025storemj) May 31, 2025
🕘5/31(土)開店しました#ミャクミャク のある日のおはなしを
一緒に楽しめる絵本📚#EXPO2025 絵本
ミャクミャク ある日のおはなし（特装版）
2,420円(税込)
柔らかなタッチと心温まるストーリーは
読み進めるたびにミャクミャクを
より愛おしく感じさせてくれます☺️❣️ pic.twitter.com/KDw4eIysHA
この話題に対し、X上では「誕生秘話が絵本になるなんて楽しみすぎる」「絵本なら買えそう」「早速予約しました。楽しみ」「閉幕後も楽しみがあるのうれしい」「ここまでの過程がデザイナーさんにとってもホント過酷だったと思うから、サイト見ただけで泣いてしまった」などの意見が投稿されている。
