Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第138回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「ミャクミャク様のおかげ」⁉　大阪・関西万博が黒字見通し・グッズ好調も大きな要因に

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　閉幕まで残すところあと5日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月8日（水）は、大阪・関西万博の収支に関するニュースが注目を集めている。

　10月7日、日本国際博覧会協会は大阪・関西万博の運営収支が約２３０億～２８０億円の黒字になるとの見込みを明らかにした。収益のうち、入場券やグッズの販売が好調で、黒字化に大きく貢献している。

　この報道を受け、吉村府知事はXを更新。「万博の成功は赤字黒字だけではありません。未来社会の共有。やって良かったと思います」とコメントしている。

　X上では「経済効果はそれ以上！」「目先の黒字だけでない、有形無形の効果にも想いを馳せて欲しいね」「まだまだ日本人の消費力はあるんだなあと感じた」「ミャクミャク様のお陰ですね」などの声が寄せられている。

