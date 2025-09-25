Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第134回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

ダウンタウン・浜田雅功さんが万博に初来場「胸アツ展開!」などの声も

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　閉幕まで残すところあと10日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月3日（金）は、ダウンタウンの浜ちゃんこと浜田雅功さんが万博会場を訪れて注目を集めている。

　閉幕まで残すところあと10日。「駆け込み万博」が殺到し、パビリオンの予約はおろか、会場への入場も難しいともっぱらの評判の大阪・関西万博。

　そんな雰囲気の中、ダウンタウンの浜田雅功さんが万博会場を訪れて注目を集めている。

　この万博会場訪問は10月4日放送予定のMBSテレビ『ごぶごぶ』の「芸術の秋・スポーツの秋・行楽の秋・食欲の秋…“秋の大阪おでかけスポット巡り”90分SP」ロケによるもの。劇団ひとりさんとともに万博会場を訪問し、ロケを行った。

　X上には浜田さんとの遭遇体験が喜びの声とともに多数投稿されている。

　また、X上では「浜ちゃん万博行ってるやん！！！！何この胸アツ展開」「浜ちゃん、万博に来てたんか！」「何で会期末に？」「本当に多くの有名人が万博に来てくれてる中、元アンバサダーのダウンタウンが来てないのはどうしても寂しかった。次回は完全保存版だ…」「アンバサダーの仕事がちょっと出来たね」などの意見が寄せられている。

