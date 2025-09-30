Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第139回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

「これは財布がヤバい」会場外の万博オフィシャルストア15店舗が閉幕後も営業を継続

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　閉幕まで残すところあと5日となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月9日（水）は、万博オフィシャルストアの新情報が注目を集めている。

　10月8日、大阪・関西万博閉幕後もオンラインストアをはじめとする、一部の2025大阪・関西万博の会場外オフィシャルストアが継続して営業することが発表された。

　継続営業するオフィシャルストアはオンラインストアのほか、あべのハルカス店やJR新大阪駅 エキマルシェ店、丸善丸の内OAZO店など京阪神エリアを中心とした15店舗。

　X上では「買えなかったアレやコレも買えるようになる!?」「これは財布がヤバい」などの声のほか、「全体的に品薄で買えません」「ECサイトの在庫を 補充して」「閉幕後は北関東から東北および北海道にもオフィシャルショップをお願いしたいです」「会場内で売ってるやつを会場外でも買えるようにしてくれると嬉しい」などの要望も投稿されている。

　また、万博閉幕まで5日となり、X上では会期延長を望む声や終了を惜しむ声が多数投稿されている。

