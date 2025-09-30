Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第137回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

皇后陛下がミャクミャクコーデ⁉　天皇皇后両陛下が万博会場をご訪問

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　閉幕まで残すところあと一週間となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月7日（火）は、天皇皇后両陛下の万博会場視察が注目を集めている。

　１０月６日、天皇、皇后両陛下が６日、大阪・関西万博の会場を訪ね「国連パビリオン」などを見学された。両陛下の万博訪問は４月の開会式に続いて今回が２回目となる。

　なお、多くのユーザーが両陛下ご訪問の様子を動画や写真として記録している。

　X上では「穏やかで優しい笑顔に癒される」「これだけはっきり見れると嬉しいだろうなぁ」「万博でこんな間近で見れることあるんだ」「皇后陛下、ブルーのスーツがお似合いです」「皇后陛下、ミャクミャクコーデでは」などの声が寄せられている。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

この連載の記事

この連載の一覧へ