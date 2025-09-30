皇后陛下がミャクミャクコーデ⁉　天皇皇后両陛下が万博会場をご訪問

閉幕まで残すところあと一週間となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月7日（火）は、天皇皇后両陛下の万博会場視察が注目を集めている。

１０月６日、天皇、皇后両陛下が６日、大阪・関西万博の会場を訪ね「国連パビリオン」などを見学された。両陛下の万博訪問は４月の開会式に続いて今回が２回目となる。

なお、多くのユーザーが両陛下ご訪問の様子を動画や写真として記録している。

万博で天皇皇后両陛下を

拝見できました

お二人とも優しい笑顔で

雅子様は素敵なロイヤルブルーの

パンツスーツで

お美しいしかっこいいし

見とれてしまいました



2時間ほど待ったけど

今日はこれだけで十分来た甲斐ありました pic.twitter.com/6x8Ima28MS — みつる (@noelcielmama) October 6, 2025

X上では「穏やかで優しい笑顔に癒される」「これだけはっきり見れると嬉しいだろうなぁ」「万博でこんな間近で見れることあるんだ」「皇后陛下、ブルーのスーツがお似合いです」「皇后陛下、ミャクミャクコーデでは」などの声が寄せられている。