Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第137回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
皇后陛下がミャクミャクコーデ⁉ 天皇皇后両陛下が万博会場をご訪問
閉幕まで残すところあと一週間となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月7日（火）は、天皇皇后両陛下の万博会場視察が注目を集めている。
天皇皇后両陛下、大阪万博訪問 夏目漱石のアンドロイドなど視察（無料記事）https://t.co/nIkP1V1Cz7— 日経関西 (@nikkeikansai) October 6, 2025
両陛下は人間とロボットの関係をテーマにしたシグネチャーパビリオン「いのちの未来」を訪れたほか、国際連合や東南アジア諸国連合（ASEAN）などのパビリオンも訪問されました。#大阪・関西万博
１０月６日、天皇、皇后両陛下が６日、大阪・関西万博の会場を訪ね「国連パビリオン」などを見学された。両陛下の万博訪問は４月の開会式に続いて今回が２回目となる。
天皇、皇后両陛下が６日、大阪・関西万博の会場を訪ね「国連パビリオン」などを見学されました。万博訪問は４月の開会式に続いて２回目です。— 毎日新聞写真部 (@mainichiphoto) October 6, 2025
写真特集→https://t.co/yxcQ1QJeyQpic.twitter.com/CZFFEF7tuG
なお、多くのユーザーが両陛下ご訪問の様子を動画や写真として記録している。
天皇皇后両陛下が万博へお越しになられました！！！本当に嬉しいです！！！！！日中はとても暑かったのですが、天皇皇后両陛下が来られたタイミングに優しい風が吹きました！！すごい！！！— アルトゥル📛日本推しラトビア人 (@ArturGalata) October 6, 2025
⬇️是非、動画でもご覧くださいhttps://t.co/zWhTYlBVJS
本当に素敵な機会をありがとうございます。 pic.twitter.com/5rrMbup7hj
一瞬やけど万博で天皇皇后両陛下見れた！！ pic.twitter.com/QS1wVMxgEm— ろせ (@satsuki_10_31) October 6, 2025
万博で天皇皇后両陛下を— みつる (@noelcielmama) October 6, 2025
拝見できました
お二人とも優しい笑顔で
雅子様は素敵なロイヤルブルーの
パンツスーツで
お美しいしかっこいいし
見とれてしまいました
2時間ほど待ったけど
今日はこれだけで十分来た甲斐ありました pic.twitter.com/6x8Ima28MS
今日大阪万博に行ったら、まさかの天皇陛下にお会いしました…！— K-chanᴺᴵ⁻ᴷᴵ (@goldgold925) October 6, 2025
言葉にならないほど感動🥹✨
そのお姿を間近で拝見できるなんて、一生忘れられない日です🇯🇵🌸 pic.twitter.com/DqA72RSswj
大阪関西万博— たし助【tash】 (@Tashisuke123) October 6, 2025
パビリオン予約とれなかったけど天皇皇后両陛下にご挨拶できたので優勝でーす😄😄😄😄👏👏👏👏✨✨✨#大阪関西万博2025pic.twitter.com/adGPkxKF5h
X上では「穏やかで優しい笑顔に癒される」「これだけはっきり見れると嬉しいだろうなぁ」「万博でこんな間近で見れることあるんだ」「皇后陛下、ブルーのスーツがお似合いです」「皇后陛下、ミャクミャクコーデでは」などの声が寄せられている。
