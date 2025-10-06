Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第141回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

惜しまれながらついに閉幕！5つのトピックで振り返る大阪・関西万博最終日

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

　大好評のうちに幕を閉じた大阪・関西万博。10月14日（火）は、話題が盛りだくさんだった最終日の注目トピックを紹介する。

　最終日は筆者も会場に駆けつけた。トータルでは開幕前も含めて15回目の万博。1970年の大阪万博の時は小学校3年で6回通ったが、55年経って2.5倍。少し成長したのだろうか。前回も今回も忘れられない出来事になった。

トピック①五輪メダリストも登場！イタリアパビリオンでトーチ引継ぎ式開催

　10月13日、イタリアパビリオンで2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの聖火リレーに使用されるトーチの引き継ぎ式が行われた。このトーチは万博期間中イタリアパビリオンで展示されていたもの。なお、式典にはソチ五輪銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんやパリパラリンピック金メダリストのマルティーナ・カイロニさん、フィギュアスケート元日本代表の宮原知子さんらが出席した。

引継ぎ式には和田伸也さん、宮原知子さん、カロリーナ・コストナーさんら日伊両国のアスリートが登壇した（筆者撮影）

　また、式典終了後にはパビリオン前に設置された特設スケートリンクのこけら落としを開催。イタリア陸軍軍楽隊の生演奏に合わせ、関西大学所属のスケーターたちが演技を披露した。

イタリア陸軍軍楽隊による演奏の様子。（以下、筆者撮影）

トピック②万博ホストシティバトンタッチセレモニーを開催

　また、13日には2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（2027年国際園芸博覧会）に向けたホストシティバトンタッチセレモニー「次の万博は横浜！ ～GREEN × EXPO 2027 From EXPO2025～」が開催された。

　セレモニーには横浜市の山中竹春市長と大阪市の横山英幸市長が登壇。両市長による“フラワーリース”を使ったバトンタッチセレモニーが実施された。また、GREEN×EXPO 2027の 公式マスコット「トゥンクトゥンク」も登壇し、来場者向けにPRを行った。

トピック③寄せ書きで彩られる各パビリオン

　コモンズA、コモンズBや電力館パビリオンなどのパビリオンは外壁やガラス部分にスタッフや来場者からのメッセージが多数。

トピック④“万博おばあちゃん”が皆勤賞達成

　世界各地の万博に足を運ぶことから「万博おばあちゃん」の呼び名で知られる山田外美代さんが、大阪・関西万博でも全日程入場する「皆勤賞」を達成した。

トピック⑤花火やドローンショーが感動のフィナーレを演出

　閉会式のほか、花火やドローンショー、フラッグパレードなど万博最終日を彩るイベントも多数開催された。

　フラッグパレードにはアバンギャルディが出演。ミャクミャクとコラボダンスを繰り広げた。

　ドローンショーには巨大ミャクミャクがサプライズで登場した。

　惜しまれながら、約半年間の会期を終了した大阪・関西万博。会期終了後も万博を振り返る記事を公開する予定のため、万博ロスにお悩みの方もお楽しみに。

