閉幕まであと一週間！イタリア館にまさかの新展示品が登場！閉幕日には驚きのプランも

閉幕まで残すところあと一週間となった大阪・関西万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。10月6日（月）は、万博の閉幕に向けた新情報の数々を紹介する。

閉幕まで残すところあと一週間。「駆け込み万博」が殺到し、パビリオンの予約はおろか、会場への入場も難しいともっぱらの評判の大阪・関西万博。万博のラストスパートに向け、多くの新情報がSNSを賑わせている。

10月4日にはイタリアパビリオンで新たな展示物、「聖フランチェスコ像」がお披露目された。なお、10月4日は聖フランチェスコの祝日に当たる。SNS上ではフィナーレを前にしてもなお、展示品の充実に手を抜かないイタリアパビリオン運営に対する称賛の声が上がっている。

なお、閉幕日にパビリオン前にスケートリンクを設置し、カロリーナ・コストナーさんや宮原知子さんなど五輪メダリストが登場するセレモニーを開催することも発表されており、今後もイタリアパビリオンの動向から目が離せない。

そのほか、ナノブロックで作られた万博会場にも大きな注目が集まっている。

万博閉幕まであと一週間。X上では「早いねー！あっという間だね」「行かれる方は楽しんでくださいね！」「本当に行けて良かった」「行きたいけど予約が⋯」「お願いだから今年いっぱい延期して～」などの声が寄せられている。