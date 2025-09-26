東京ゲームショウ2025レポート 第9回
TGS2025のElgatoブースは配信者に便利なギアを展示！ 初登場のコラボモデルも
2025年09月26日 13時40分更新
配信者、ストリーマー、VTuberに世界的に熱い支持を受ける人気製品を展開するElgato（エルガト）。東京ゲームショウ2025に出展している同社のブースは、おなじみStream Deckやテレプロンプターが展示されていた。
配信時によく使う機能、ショートカットなどをボタンに記憶させて使う「Stream Deck＋」は、オーディオミキサー、スタジオコントローラ、プロダクションコンソールとして使うアイテム。カメラの切り替え、消音、アプリ起動のほか、VTuberなら頻繁に使う表情などをセットしておくだけでワンタッチで切り替えられる。
また、ボタン中心でよりシンプルな「Stream Deck」は、マイクやアームなどを含めたカラーバリエーションがあり、個性を活かせる環境を作ることができるのも大きな魅力だ。
さらに、人気キャラとコラボレーションしているStream Deckも展示。ゲームコミュニティー「vault room」とのコラボモデルは東京ゲームショウ2025で初のお披露目となった。ほかにも人気eスポーツチーム「ZETA DIVISION」や初音ミクなどのモデルも用意されており、好みに合わせたStream Deckが選べる。
続いてはディスプレー内蔵型のPrompter。配信時に原稿を見るためにカメラから視線をそらしてしまうことを防げる機器だ。ディスプレーに映し出された内容を上部のミラーに表示。そのミラー内にカメラがあるのでカメラ目線のまま必要な情報を映し出せる。表示内容はテキスト、アプリなどが可能。
いずれも配信者やVTuberにとっては欠かせず、それを目指す層にとっては憧れの存在でもあるアイテムを多数提供しているElgato。ブースでは実際に試すことも可能なので、配信者に限らず、ぜひチェックしてみてほしい。
