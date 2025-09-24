CORSAIR・Elgato×vaultroom、9月24日発売！ 配信者必携の限定ギア公開

Elgato×vaultroom、初のコラボレーションモデルを発表

Elgatoと、その親会社であるCORSAIRは、日本のゲーミングコミュニティ「vaultroom」とのコラボレーションモデルを9月24日から発売開始する。今回の特別コラボは、ゲームの枠を超えてファッション・アート・音楽といったカルチャーを横断的に展開してきたvaultroomと、革新的な配信機材を手掛けるElgatoが初めて手を組む試みだ。

コラボ製品のラインアップ

コラボの中心となる製品は、Elgatoの代表的な配信機材「Stream Deck」や「Wave DX」、さらにCORSAIRの「K65 PLUS WIRELESS」。いずれもvaultroomの世界観を反映した限定デザインが施され、機能性だけでなく所有欲を満たす特別仕様となっている。配信やクリエイティブ制作を日常的に行うユーザーにとって、ワークフローを彩りながら楽しさを高めるアイテムだ。

Stream Deck vaultroomエディション

鮮やかなオレンジを基調とした「Stream Deck vaultroomエディション」は、15個のカスタマイズ可能なLCDキーを搭載。ワンタップで多彩な操作が可能で、配信者やクリエイターに欠かせないツールとなるだろう。価格は26,400円。vaultroomらしい存在感のあるデザインと高い実用性を兼ね備えた一台だ。

Wave DX vaultroomエディション

「Wave DX vaultroomエディション」は、vaultroomのポップなキャラクターを大胆にあしらったマイク。販売価格は18,150円。放送クオリティのクリアな音声を実現し、クリエイターの表現力を最大限に引き出すサポートを行う。デザイン性と機能性の両面でファンを魅了する一品となっている。

限定販売と入手方法

これらのコラボレーションモデルは、vaultroom公式オンラインストアにて数量限定で発売予定。購入を希望するユーザーは、vaultroomの公式情報を随時チェックし、早めの準備をしておくことが推奨される。