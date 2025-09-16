Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第126回

【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！

シュール？それともかわいい？「アルプスの少女ハイジ」と「ミャクミャク」のコラボグッズ登場・ミャクミャク色に染まるハイジとユキちゃんに対するXでの反応は？

文●玉置泰紀（エリアLOVEWalker総合研究所）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月24日（水）は、アルプスの少女ハイジとミャクミャクのコラボ商品が注目を集めている。

　大阪・関西万博公式ライセンス商品として「EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ コラボレーション商品各種」が2025年9月下旬から発売を開始する。

　発売される商品は、アクリルキーホルダーやマグカップ、ミニタオル3枚組セットなど22種類。ハイジやアルムおんじ、ペーター、クララなどの主要キャラクターはもちろん、ロッテンマイヤーさん、ヤギのユキちゃんやセントバーナードのヨーゼフまでもが赤い目玉と青いボディのミャクミャクスタイルを披露している。

　なお、このグッズは2025大阪・関西万博オフィシャルストアや関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、アルプスの少女ハイジオフィシャルショップなどで販売される予定だ。

　この話題に対し、X上では「コラボグッズすぐ売り切れそう」「ハイジもかわいいけど、ゆきちゃんかわいい」「これはやり過ぎやろｗ」「流石にハイジはシュールすぎ」「この並びにロッテンマイヤーさんが居るのオモロ過ぎ」「コラ画像かよって思ったら公式だった」などの意見が投稿されている。

　余談だが、ハイジとミャクミャクの可愛すぎるツーショットも『アルプスの少女ハイジ』公式アカウントにて公開されている。

■関連サイト

『大阪・関西万博　攻略MAP ウォーカームック』

発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazon

【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX

大阪・関西万博　攻略MAP連動特設Webサイト公開中！

・各パビリオンに関する取材記事を随時更新！
・位置情報連動で近くのパビリオンがすぐに分かる！
・パビリオンに関する口コミを独自技術で解析し紹介
特設Webサイトはこちら！

この連載の記事

この連載の一覧へ