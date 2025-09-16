Xトレンド解析で見る「大阪・関西万博」最新口コミ 第126回
【日刊大阪・関西万博】SNSでの注目トピックを紹介！
シュール？それともかわいい？「アルプスの少女ハイジ」と「ミャクミャク」のコラボグッズ登場・ミャクミャク色に染まるハイジとユキちゃんに対するXでの反応は？
万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月24日（水）は、アルプスの少女ハイジとミャクミャクのコラボ商品が注目を集めている。
大阪・関西万博公式ライセンス商品として「EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ コラボレーション商品各種」が2025年9月下旬から発売を開始する。
【2025大阪・関西万博公式ライセンス商品】「EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ」コラボレーションアイテムが新登場 https://t.co/yfmYH8seTh@PRTIMES_JPより #大阪・関西万博#EXPO2025— 「大阪・関西万博応援マガジン EXPOST」 (@EXPOST2025) September 24, 2025
発売される商品は、アクリルキーホルダーやマグカップ、ミニタオル3枚組セットなど22種類。ハイジやアルムおんじ、ペーター、クララなどの主要キャラクターはもちろん、ロッテンマイヤーさん、ヤギのユキちゃんやセントバーナードのヨーゼフまでもが赤い目玉と青いボディのミャクミャクスタイルを披露している。
なお、このグッズは2025大阪・関西万博オフィシャルストアや関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、アルプスの少女ハイジオフィシャルショップなどで販売される予定だ。
この話題に対し、X上では「コラボグッズすぐ売り切れそう」「ハイジもかわいいけど、ゆきちゃんかわいい」「これはやり過ぎやろｗ」「流石にハイジはシュールすぎ」「この並びにロッテンマイヤーさんが居るのオモロ過ぎ」「コラ画像かよって思ったら公式だった」などの意見が投稿されている。
余談だが、ハイジとミャクミャクの可愛すぎるツーショットも『アルプスの少女ハイジ』公式アカウントにて公開されている。
ハイジとミャクミャクの後ろ姿が可愛いから見て！☺️ pic.twitter.com/bgdUCClQ4r— アルプスの少女ハイジ［公式］ (@official_heidi) August 18, 2025
