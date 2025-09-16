シュール？それともかわいい？「アルプスの少女ハイジ」と「ミャクミャク」のコラボグッズ登場・ミャクミャク色に染まるハイジとユキちゃんに対するXでの反応は？

万博で、まさにいま注目されているトピックを紹介する日刊大阪・関西万博。9月24日（水）は、アルプスの少女ハイジとミャクミャクのコラボ商品が注目を集めている。

大阪・関西万博公式ライセンス商品として「EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ コラボレーション商品各種」が2025年9月下旬から発売を開始する。

発売される商品は、アクリルキーホルダーやマグカップ、ミニタオル3枚組セットなど22種類。ハイジやアルムおんじ、ペーター、クララなどの主要キャラクターはもちろん、ロッテンマイヤーさん、ヤギのユキちゃんやセントバーナードのヨーゼフまでもが赤い目玉と青いボディのミャクミャクスタイルを披露している。

なお、このグッズは2025大阪・関西万博オフィシャルストアや関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、アルプスの少女ハイジオフィシャルショップなどで販売される予定だ。

この話題に対し、X上では「コラボグッズすぐ売り切れそう」「ハイジもかわいいけど、ゆきちゃんかわいい」「これはやり過ぎやろｗ」「流石にハイジはシュールすぎ」「この並びにロッテンマイヤーさんが居るのオモロ過ぎ」「コラ画像かよって思ったら公式だった」などの意見が投稿されている。

余談だが、ハイジとミャクミャクの可愛すぎるツーショットも『アルプスの少女ハイジ』公式アカウントにて公開されている。