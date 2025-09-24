COGNOSPHEREは9月24日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが配信／運営しているスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、Ver.3.6「長き夜に再び大地へ」にアップデートしたと発表。

また、限定星5キャラクター「長夜月」（CV：小倉唯さん）が登場するイベント跳躍「無からなる記憶」を開催。そのほか、新開拓クエストやゲーム内イベント情報も紹介しよう。

『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）では、「長夜月」のキャラクターPV「夜がきました、目を閉じてください」を公開。公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催中しており、フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひともチェックしよう。

加えて、「長夜月」が千の星を巡る紀行PV「親愛なるなのかへ」も公開しているのでお見逃しなく。

「長夜月」PV

https://www.youtube.com/watch?v=bFDqlynGl64

千の星を巡る紀行「長夜月」PV

https://www.youtube.com/watch?v=_DiNQTXmVOw

●Ver.3.6前半イベント跳躍

イベント跳躍「無からなる記憶」

本日2025年9月24日より、イベント跳躍「無からなる記憶」を開催。期間中、限定星5キャラクター「長夜月（氷・記憶）」（CV：小倉唯さん）の出現率がアップしている。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「長き夜に輝く星へ（記憶）」の出現率がアップ。開催期間は、サーバー時間で2025年10月15日11時59分まで。日本時間では10月15日12時59分まで。

イベント跳躍「視界からの便り」

さらにイベント跳躍「視界からの便り」を復刻開催中。限定星5キャラクター「マダム・ヘルタ」（CV：山崎はるかさん）が再登場する。

同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「触れてはならぬ領域へ」の出現率がアップしている。こちらもお見逃しなく。開催期間は、上記のイベント跳躍「無からなる記憶」と同じだ。

●新開拓クエスト「長き夜に再び大地へ」

夜の帳が退いていき、黎明の光が地平を染め始める。大地を歩み続ける異邦人たちは、暁の星が輝く最果ての地で再会を果たすだろう。さまざまな想いが交錯する中、運命が争い続けた地で、輪廻と記憶の運命の因縁が明かされていく……。

●新コンテンツ「異相の仲裁」

「均衡」の仲裁官があなた（プレイヤー）を訪ねてきた。宇宙の均衡を取り戻すため、チェスの対局を望んでいるようだ。これは、いまだかつてない困難な挑戦となるだろう……。最終ステージをクリアすると新しいアイテムのほか、さまざまな報酬がもらえる。

●新イベント「いい天気だし、飼っちゃおう！」

大地獣工房にある、あの卵を覚えているだろうか？ どうやら、孵化する時が近いようだ……。卵からかえった赤ちゃんの世話をして、星玉やアイコンなど報酬を手に入れよう。開催期間は、サーバー時間で2025年11月3日3時59分まで。日本時間は、11月3日4時59分だ。

●ログインボーナス「巡星の礼」更新

ログインボーナスイベント「巡星の礼」を開催。ゲームにログインすることで、最大10連分の「星軌専用チケット」がもらえるので、ぜひ参加しよう。開催期間は、サーバー時間で2025年11月4日3時59分まで。日本時間で、11月4日4時59分までとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

© COGNOSPHERE.All Rights Reserved.