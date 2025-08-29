COGNOSPHEREのグローバルインタラクティブエンターテインメントブランドHoYoverseは8月29日、「崩壊」シリーズの最新作『崩壊：ネクサスアニマ』を正式発表し、初の小規模クローズドテスト「ネクサスリンク・テスト」の参加募集を開始した。本作のリリース時期は未定だ。

2025年5月に『崩壊：スターレイル』の周年ライブでサプライズ映像として披露されて以来、多くの注目を集めてきた最新作が、いよいよその全貌を明らかにする。

アニマ育成戦略ゲームである本作では、斬新なゲームシステムと没入感に満ちたストーリーを用意しており、プレイヤーがアニマとの特別な絆を結び、新たな旅に出ることに。

今回の「ネクサスリンク・テスト」はPCおよびiOSを対象に実施され、本日から9月12日まで公式サイト（https://hoyo.link/iGWlWKfx7）にて応募が可能だ。

最新PV

https://www.youtube.com/watch?v=1_d46siA5pU

『崩壊：ネクサスアニマ』は、「崩壊」シリーズを受け継ぐ新たなアニマ育成戦略ゲーム。この世界には、「愛情と憎悪」「光明と暗黒」「生と死」といった対をなす概念を結びつける見えない繋がり――「ネクサス」が存在する。

しかし、突如起きた事件によって秩序は崩壊し、世界中のネクサスは次々と断ち切られてしまった。残されたネクサスの力は「アニマ」へと姿を変え、各地に散らばってしまう。プレイヤーはバトルや任務を通じてアニマと「ネクサスリンク」し、その力を借りることで対応する概念を操れるようになる。

こうして得た力を組みあわせることで、バトルに無限の戦略が生まれ、さらに広大なワールドマップの探索がよりいっそう快適になる。

本作でプレイヤーは囚われの身から抜け出した次元界の旅人となって、新たな冒険へと出発する。静かな町を始まりとして、個性豊かなアニマたちと心の絆を結び、ともに戦いながら未知なる世界を探索していく。

いつでもどこでも、仲間のアニマとハラハラドキドキのネクサスバトルを楽しむことが可能だ。そして物語が進むにつれて、プレイヤーの過去に秘められた真実も徐々に明らかになっていく。

崩壊シリーズの最新作となる本作は、これまで培われてきた上質なストーリーテリングと美術スタイルを継承しながらも、世界観とゲームシステムに新たな1ページを刻む作品となっている。

今回の「ネクサスリンク・テスト」は、小規模クローズドβテストであり、PCおよびiOSが対象となる。課金システムおよびデータ引き継ぎシステムは実装されていない。事前登録とアンケートの提出を済ませた応募者の中から、抽選で参加資格が配布される。テストの具体的なスケジュールは、後日公式よりあらためて告知される予定なので、楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『崩壊：ネクサスアニマ』

ジャンル：アニマ育成戦略ゲーム

配信：HoYoverse

プラットフォーム：PC／iOS

配信日：未定

価格：未定

© COGNOSPHERE