COGNOSPHEREは10月15日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、限定星5キャラクター「丹恒・騰荒（とうこう）」（CV：伊東健人さん）が登場するイベント跳躍「八荒の邪を滅す」を開催。さらに、ログインで「丹恒・騰荒」（CV：伊東健人さん）を無料で受け取り可能に。そのほかゲーム内イベント情報もあわせて紹介しよう。

現在、『崩壊：スターレイル』公式YouTubeチャンネル、公式X（Twitter）アカウントにて「丹恒・騰荒」のキャラクターPV「帰るべき場所」を公開中。さらに公式Xにて、PV公開記念キャンペーンも開催している。フォロー＆リポストで参加、抽選でキャラグッズが当たるので、ぜひチェックしてみよう。

▼「丹恒・騰荒」PV

●Ver.3.6後半イベント跳躍

イベント跳躍「八荒の邪を滅す」

本日2025年10月15日より、イベント跳躍「八荒の邪を滅す」を開催。期間中、限定星5キャラクター「丹恒・騰荒（存護・物理）」（CV：伊東健人さん）の出現率がアップしている。

同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「万里の山河を越えて（存護）」の出現率がアップ。開催期間は、サーバー時間で2025年11月4日14時59分まで、日本時間で11月4日15時59分までだ。

イベント跳躍「万物を宿す種子」

さらに、限定星5キャラクター「アナイクス」（CV：内田雄馬さん）が再登場。イベント跳躍「万物を宿す種子」にて「アナイクス」の出現率がアップしている。

同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「生命、焼滅すべし」が再び登場し、出現率がアップ。再び「アナイクス」を入手できるチャンスなので、お見逃しなく。開催期間は、上記と同じだ。

●限定星5キャラクター「丹恒・騰荒」無料配布中

2025年10月15日からVer.4.0終了時までに、開拓レベルが3に達していると、限定星5キャラクター「丹恒・騰荒（存護・物理）」（CV：伊東健人さん）と、その育成素材の補給を受け取れる。開催期間は、サーバー時間で2026年3月11日6時59分まで、日本時間で2026年3月11日7時59分まで。

●新イベント「笑ってはいけないチャレンジ」

奇妙な夢の泡を拾ったハウンド家のケイトに「笑ってはいけないチャレンジ」という試練に誘われた。言うまでもなく、これは「仮面の愚者」の仕業に違いないが……。コメディアンとして覚醒したキャラクターを駆使し、迫り来る敵をどんどん倒そう。開催期間は、サーバー時間が2025年11月3日3時59分まで、日本時間が11月3日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

