COGNOSPHEREは9月2日、グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseが運営するスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』［iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5］について、限定星5キャラクター「ケリュドラ」（CV：高尾奏音さん）が登場するイベント跳躍「潮を征する鉄血」を開催。開催期間は、2025年9月23日15時59分（日本時間）まで。

そのほか、現在開催中のゲーム内イベント情報を紹介しよう。

▼「ケリュドラ」PV

●Ver.3.5後半イベント跳躍

イベント跳躍「潮を征する鉄血」

本日2025年9月2日より、イベント跳躍「潮を征する鉄血」を開催。期間中、限定星5キャラクター「ケリュドラ（風・調和）」（CV：高尾奏音さん）の出現率がアップ！

同時開催のイベント跳躍・光円錐「光陰を定めし影」では、限定星5光円錐「黄金の血で刻む時代（調和）」の出現率がアップしている。

イベント跳躍「零号協定」

さらに、限定星5キャラクター「銀狼」（CV：阿澄佳奈さん）が再登場。イベント跳躍「零号協定」にて「銀狼」の出現率がアップしている。

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「降りやまぬ雨」が再び登場し、出現率がアップ。再び「銀狼」を入手できるチャンスをお見逃しなく。

イベント跳躍「潮を征する鉄血」＆「零号協定」ともに開催期間は、サーバー時間で2025年9月23日14時59分まで、日本時間で9月23日15時59分まで。

●新イベント「古いボトルと新たな友」

再びバー・ナイトメアに誘われ、バーテンダーとして立つことに。今回は友人を呼んでドリンクを振る舞えるほか、不思議な「スペシャルレシピ」があなたのことを待っている……。

悩みを抱える仲間たちのために、不思議な効果のあるドリンクを作ろう。隠しレシピを作れば、仲間たちの別の反応が見られるかも……？ ぜひチェックしてほしい。

開催期間は、サーバー時間で2025年9月22日3時59分まで。日本時間で9月22日4時59分まで。

【ゲーム情報】

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

配信：COGNOSPHERE PTE. LTD.（HoYoverse）

プラットフォーム：iOS／Android／PC（HoYoPlay／Epic Games Store）／PlayStation 5

配信日：

iOS／Android／PC版：配信中（2023年4月26日）

PS5版：配信中（2023年10月11日）

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

