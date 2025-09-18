仕事帰りのビールが美味しいのは今夜！　大手町ビアホールで限定コエドビールを飲み比べ

一週間頑張った自分へのご褒美に、最高のクラフトビールはどうでしょう。大手町のビアホールでは今、まだ知らない、新しいコエドビールの魅力に出会える、最高の金曜の夜が待ってます。

「東京ビアホール ビアテラス 14」では、期間限定でコエドビールの樽生の種類を増やして提供中です。通常は定番6種類ですが、期間中は全部で10種類に。これは全部飲んでみるしかないでしょう！

10種類飲み比べて自分好みの一杯に出合う

11月30日（日）まで、「東京ビアホール ビアテラス 14」でコエドビールの樽生の種類を増やした「COEDO 10TAP」を開催しています。

通常はすっきりとしたキレのある「瑠璃 -Ruri-」やセッション‧IPAスタイルの「毬花 -Marihana-」など6種類を提供していますが、期間中は常時4タップを追加して全10種類に。「茜音」「American pale ale・さいたまスーパーレッドラガー」「West Coast Red Lager・璃珈‐堀口珈琲コラボ-」など、なかなか樽生で飲めないビールが登場します。それぞれなくなり次第次の限定醸造ビールに入れ替えるとのことなので、いつ行っても楽しめそう。

また、スタンプラリー式のカードも用意し、10種すべてを飲んだ人には特別プレゼントが。次回使えるサービス券（飲み放題を除く、サイズ問わず有効）がもらえるとのことで、足しげく通いたいところ！

COEDO 10TAP

開催期間：2025年9月22日（月）〜11月30日（日）

内容：コエドビールの樽生を定番6種から10種に拡大

限定醸造のビールを特別開栓（常時4タップ、なくなり次第液種入れ替え）

スタンプラリー達成で次回使えるサービス券を進呈

住所：東京都千代⽥区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 2F 東京ビアホール&ビアテラス14

営業時間：11:00〜23:00

定休⽇：不定休（施設に準ずる）