子供が“地下鉄探検”に熱中する4時間、オトナは丸の内で自由時間を満喫できる「メトいく」が神イベ過ぎる！
「子どもを預けてお出かけ」に、もう罪悪感はいりません。お子さんが駅見学や街探検に夢中になっている間、親御さんは気兼ねなくランチやショッピングを。親子それぞれが最高の休日を過ごせる、画期的なイベント、それが「メトいく」です。
「メトいく」は、「地下鉄」を題材に遊んで学べる体験型一時保育イベント。丸の内・有楽町エリアで保育士が子どもが楽しみながら地下鉄について学んでいる間、大人は4時間のフリータイム！ イベントには保育士さんも同行しているので安心して自分だけの時間を過ごすことができますよ。
子どもも大人もそれぞれ4時間のお楽しみ
10月19日（日）10:00からと11:00からの二部制で、遊んで学べる一時保育イベント「メトいく」を実施します。
「メトいく」は2022年にスタートした一時保育イベント。昨年から駅見学＆街探検がプログラムに加わり、丸の内・有楽町エリアで保育士が見守る中、子どもたちが楽しみながら学べる約4時間のプランです。
プログラム内容
・地下道探検（二重橋前駅～有楽町駅）
・券売機で切符購入体験（購入した切符は記念にお持ち帰りいただけます）
・電車＆駅員さんのお仕事見学
・駅員さんへの質問コーナー
子どもたちがイベントに参加している間、保護者の方は自分のための時間を過ごすことができます。
遊んで学べる一時保育イベント「メトいく」
開催日時：2025年10月19日（日） 1部 10:00～14:00 / 2部 11:00～15:00
集合場所：明治安田生命ビレッジ内明治安田ギャラリー（東京メトロ千代田線二重橋前駅 直結）
住所：東京都千代田区丸の内2－1－1 明治安田生命ビル1階
参加対象者：2019年4月2日～2021年4月1日生まれのお子様
定員：36名（1部18名、2部18名）※先着順、完全事前予約制
参加費（お子様1名あたり）：￥10,000（税込み、特別割引価格）
※「メトいく」限定Tシャツ代、ランチ代、乗車券代、傷害保険代含む
※集合場所までの交通費は含まれません。
申込方法：申込方法など、詳細は以下の特設ページURLをご覧ください。
【URL】https://parent.asuiku.net/metoiku/marunouchi_1019
【申込期間】2025年9月25日（木）14時～ 2025年10月17日（金）17時まで
※先着順のため、定員に達した場合は、募集を締め切らせていただきます。
※お申込みには「あすいく」公式LINEの友だち登録および、「あすいく」会員登録（いずれも無料）が必要です。
※天候や鉄道の運行状況等によっては、予定していたプログラムが一部実施できない場合もあります。予めご了承ください。
