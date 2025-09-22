任天堂は9月22日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「リンクの冒険」「リンクの冒険（NES版）」の楽曲リストを追加した。

「リンクの冒険」は、1987年に発売したファミリーコンピュータ･ディスクシステム用のアクションアドベンチャーゲーム。ハイラル王国の平和を取り戻すため、勇気のトライフォースを求めて剣を振るったり魔法を使ったりの大冒険を繰り広げる。

今回Nintendo Musicにて配信された楽曲は全19曲（16分）で、「神殿BGM」「地上BGM」「魔法習得ファンファーレ」などを収録している。また、海外版となる「NES版」もあわせて収録（全20曲）。貴重な音源となるので、チェックしよう。

なお、本作は現在Nintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Classics」にて配信中。Nintendo Switch／Nintendo Switch 2でプレイできるので、触ったことがなければ遊んでみては。

・「リンクの冒険」紹介ページ

https://www.nintendo.com/jp/famicom/software/zelda2/index.html

©Nintendo