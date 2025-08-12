任天堂は8月12日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「進め！キノピオ隊長」の楽曲リストを追加した。

「進め！キノピオ隊長」は、2014年に発売したWii U向け箱庭アドベンチャーゲーム。その後、Nintendo Switch／ニンテンドー3DS向けにパワーアップして発売している。

3Dで構築されたマップを、仕掛けを解きながら進む作品で、ぐるぐる見回して視点を変えたり、タッチ操作で地形を動かしたりしながら遊べるのが特徴。これまでサントラは未発売だった。

今回Nintendo Musicにて配信された楽曲は全58曲（1時間46分）で、「コースクリア」「対決！大怪鳥ウィンゴ」「火ふき山を後にして」などを収録している。懐かしい音楽を聴き放題なので、チェックしてみては。

・「進め！キノピオ隊長」製品ページ

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000002723

©2014-2019 Nintendo