ゲーム  >  任天堂「進め！キノピオ隊長」サントラ未発売のBGM配信　たっぷり58曲収録

任天堂「進め！キノピオ隊長」サントラ未発売のBGM配信　たっぷり58曲収録

2025年08月12日 16時00分更新

文● Zenon／ASCII

　任天堂は8月12日、任天堂のゲーム音楽をいつでもどこでも楽しめるNintendo Switch Online加入者向けサービス「Nintendo Music（ニンテンドーミュージック）」にて、「進め！キノピオ隊長」の楽曲リストを追加した。

　「進め！キノピオ隊長」は、2014年に発売したWii U向け箱庭アドベンチャーゲーム。その後、Nintendo Switch／ニンテンドー3DS向けにパワーアップして発売している。

　3Dで構築されたマップを、仕掛けを解きながら進む作品で、ぐるぐる見回して視点を変えたり、タッチ操作で地形を動かしたりしながら遊べるのが特徴。これまでサントラは未発売だった。

　今回Nintendo Musicにて配信された楽曲は全58曲（1時間46分）で、「コースクリア」「対決！大怪鳥ウィンゴ」「火ふき山を後にして」などを収録している。懐かしい音楽を聴き放題なので、チェックしてみては。

・「進め！キノピオ隊長」製品ページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000002723

©2014-2019 Nintendo

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています