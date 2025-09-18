万博イタリア館がまたまたバズった理由は「彫刻のリアルすぎる血管」!? まだ間に合う、注目パビリオン最新ランキング

日を追うごとに来場者が増加している「大阪・関西万博」を、膨大なX解析データから徹底分析。9月第2週はナショナルデー関連イベントが話題の中心となった。

順位 スポット名 （都道府県名） 話題流通量

投稿数／

アカウント数 男性：

女性比 ポジ：

ネガ比 主な共起語

（その共起語がXでの投稿全体に占める比率） 1 大屋根リング 26,313 ／

16,187 62% ：

38% 36% ：

3% 高い(14%)、予約(12%)、ミャクミャク(9%)、公園(7%)、ゲート(7%) 2 イタリアパビリオン 20,712 ／

17,915 56.% ：

44% 16% ：

1% 感動(63%)、ファルネーゼのアトラス(63%)、彫刻(62%)、家族(62%)、まなざし(62%) 3 null2 4,913 ／

2,833 59% ：

41% 28% ：

11% null(36%)、パビリオン(29%)、落合陽一(15%)、関係(13%)、予約(13%) 4 日本館 3,200 ／

2,613 55.% ：

45% 34% ：

5% フランス(20%)、藤原紀香(19%)、イタリアパビリオン(16%)、レア・セドゥ(16%)、予約(15%) 5 フランスパビリオン 2,747 ／

2,264 50% ：

50% 41% ：

4% 予約(29%)、大屋根リング(20%)、ゲート(14%)、コモンズ(14%)、待ち時間(14%) 6 インドネシアパビリオン 2,681 ／

1,965 54% ：

46% 44% ：

1% インドパビリオン(23%)、スタッフ(21%)、予約(18%)、パフォーマンス(16%)、行列(16%) 7 スペインパビリオン 2,554 ／

2,092 53% ：

47% 66% ：

1% 大屋根リング(55%)、パビリオン(53%)、パフォーマンス(34%)、待ち時間(29%)、イタリアパビリオン(29%) 8 関西パビリオン 2,352 ／

2,189 53% ：

47% 13% ：

4% 当選(61%)、プレゼント(61%)、鳥羽市(61%)、真珠(61%)、宿泊(61%) 9 大阪ヘルスケアパビリオン 2,269 ／

1,981 67% ：

33% 52% ：

5% ミャクミャク(43%)、培養肉(36%)、牛(36%)、研究(36%)、未来(25%) 10 サウジアラビアパビリオン 2,261 ／

1,832 47% ：

53% 22% ：

5% サウジアラビア(61%)、イベント(28%)、楽しみ(28%)、うめきた(27%)、梅田(27%)

1位、2位はランキング上位常連の「大屋根リング」と「イタリアパビリオン」。イタリアパビリオンは6時間待ちの人気パビリオンだが、この週は同パビリオンの目玉展示物の一つ、「ファルネーゼのアトラス」に対する、医療従事者と思しきユーザーの感想がバズを起こしている。

3位は「null²」。パビリオンプロデューサーの落合陽一さんがnull²の⽇本空間デザイン賞2025 銀賞受賞を報告し、大きな注目を集めた。

また、4位「日本館」と5位「フランスパビリオン」は9月13日のフランナショナルデーにフランスパビリオンアンバサダーのレア・セドゥさんが来場。日本館名誉館長・藤原紀香さんとバトンを交わすイベント「赤い糸プロジェクト」が行われたことで両館ともにポスト数が増加した。

そのほか、培養肉で作ったミャクミャクを展示して話題の「大阪ヘルスケアパビリオン」が9位、うめきた広場で開催中のナショナルデー関連イベントが好評の「サウジアラビアパビリオン」が10位にランクインしている。

果たして次週は、どのパビリオンが注目を集めるのか？来週のランキングもお楽しみに。

エリアLOVEWalker総編集長・玉置泰紀からひとこと

万博を訪れる人たちからは、"俺たちのつじさん"と親しまれている非公式マップ 作者のつじさんがNHKで紹介され、落合陽一さんからnull²に招待されるなど、今回の万博の盛り上がりの大きな功労者であるつじさんにスポットが当たったのは嬉しい。今回の万博は落合さんや大屋根リングの藤本壮介さん、2億円トイレの米澤隆さん、こみゃくの引地耕太さんらがSNSなどを通じて、コミュニケーションを尽くしたことが大きいが、つじさんたち、一般のファンがそれぞれマップや情報展開など発信をしたことも大きい。万博は新しいフェーズに入ったのだ。

今回の集計の詳細は以下のとおり。

集計期間：2025年9月9日～9月15日

解析対象：「大阪・関西万博パビリオン名・施設名」を含むX（旧Twitter）上での投稿

抽出件数：126,162件