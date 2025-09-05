コーエーテクモゲームスは9月4日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、共闘イベント「決戦 小島弥太郎（こじまやたろう）」を開催中。開催期間は、2025年9月18日12時59分まで。報酬の受け取り期間は9月25日12時59分までとなる。

共闘イベントとは、全国のプレイヤーとともに強力な武将と戦うイベント。今回は敵総大将として、小島弥太郎が立ちふさがる。

小島弥太郎は、上杉謙信が幼少の頃より側近として仕えた天下無双の豪傑で、第四次川中島の戦いにも参加したという。小島弥太郎にしっかり準備して臨もう。

【今回の目玉報酬】

累計討伐Ptに応じて、SSR【山穿つ赤備】飯富虎昌や SSR【越後一の武士】小島弥太郎、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。また、共闘イベントに関連した期間限定ミッションでも、一部の技術開発に必要な「技巧の巻・赤」や、称号を獲得可能だ。

＜武将紹介：飯富虎昌＞

武田家臣。軍装を赤で統一した部隊を率いて活躍、「甲山の猛虎」の異名をとった。信玄の長男・義信の傅役を務めた。

＜武将紹介：小島弥太郎＞

上杉家臣。幼少から側近として主君・謙信に仕えた。川中島合戦には旗本として従軍。剛力無双の豪傑で「鬼小島」と呼ばれて恐れられ、数々の伝説を残した。

【前回からの変更点】

◆2周年に関連した変更箇所

今回は2周年記念共闘イベントとして、従来の共闘とは異なる箇所がある。

・開催期間が2週間。

・登用からは新たな初期威名1000のSSR武将が登場。

・商店に共闘パック・超が登場。

・共闘パック、共闘挑戦パックには川中島の戦い記念Ptが含まれる。※今回は大名Ptは含まれない。

このほか、共闘イベントへの参加に必要な「討伐札 第19期」などを獲得できるイベントログインボーナスや、「恩賞朱印状 第19期」や「軍略図・小島弥太郎」などの入った各種「共闘パック」の販売も行われている。

初期威名1000 SSR【受け継ぐ志】山県昌景が単独ピックアップ！ 「将星特別登用・共闘 第19期『決戦 小島弥太郎』」開催

初期威名1000のSSR【受け継ぐ志】山県昌景が単独ピックアップされる「将星特別登用・共闘 第19期『決戦 小島弥太郎』」を開催。開催期間は、2025年9月18日12時59分まで。

※「将星登用・共闘 第19期『決戦 小島弥太郎』」も同時開催いたします。

「天下争覇 第2期」希望勢力受付中！

「天下争覇」は、複数の勢力に分かれ、全国の市区町村で支配力を争うイベント。「天下争覇 第2期」希望勢力受付期間は、2025年9月10日12時59分まで。「天下争覇 第2期」開催期間は、9月11日メンテナンス終了後～10月2日12時59分まで。

※希望設定は期間中であれば、何度でも設定を変更できます。

※イベントへの参加にはメインミッション第8章「家臣からの信頼」のクリアが必要です。

【希望勢力受付とは】

天下争覇開始前に自分の所属したい勢力の希望を設定可能。「第一希望」に対して、今回の勢力および「おまかせ」から一つを選び設定できる。天下争覇 第2期開始時に、事前の希望設定に基づき所属勢力が決定される。

希望者の多い勢力があった場合は、抽選の結果希望通りの勢力に所属できない場合も。希望を設定しなかった場合は、勢力間のバランスを加味して所属勢力が決定される。詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

ご当地イベント「東京ゲームショウ2025」開催決定！

2025年9月25日～9月28日に千葉県千葉市の「幕張メッセ」で開催される「東京ゲームショウ2025」への当社ブース出展を記念して、ゲーム内ご当地イベントを9月24日より開催することが決定した。開催期間は、2025年9月24日13時～9月29日12時59分まで。

現地のイベント会場に配置されたご当地スポットを訪問し、期間限定ミッションを達成することで「登用札」×5を獲得できる。

※ゲーム内イベントと現地のイベントは開催期間が異なっています。あらかじめご了承ください。

【現地の催し】

コーエーテクモブースのノベルティ配布コーナーで『信長の野望 出陣』のプレイ画面を提示すると『出陣』トートバッグをプレゼント予定。

また、ブースカタログに記載の合言葉を『信長の野望 出陣』の公式サイトから入力することで、「特別登用札」×5を獲得できる。

【東京ゲームショウ2025とは】

ゲームの最前線を発信する世界最大規模のゲーム総合展示会。幕張メッセ（千葉）のリアル会場は、2025年9月25日～9月26日をビジネスデイ、9月27日～9月28日を一般公開日として開催される。

●「東京ゲームショウ2025」公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp

★注意事項

・ご当地スポットをタップした際、通信環境によっては「通信中」の表示が出たままとなり、ミッションが達成とならない場合があります。このような状況となった際は、通信環境のよい場所（会場 中央エントランス付近など）に移動して再度お試しください。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

