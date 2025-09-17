このページの本文へ

OWC最新ポータブルSSD「Express 1M2 80G」、Thunderbolt 5対応で最大8TBまでラインアップ

2025年09月17日 09時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

OWC、USB4 80Gbps対応ポータブルSSD「OWC Express 1M2 80G」を日本発売

　Other World Computing, Inc.（OWC）は、最新モデル「OWC Express 1M2 80G」を9月16日より日本国内で販売開始する。本製品はUSB4 80Gbps規格、いわゆるThunderbolt 5に対応した次世代ポータブルSSDだ。

　まず0GBエンクロージャーが9月16日に発売され、1TBから8TBまでのストレージモデルは10月初旬より順次登場予定。

圧倒的な性能と柔軟な選択肢

　「OWC Express 1M2 80G」は、クリエイターやゲーマー、モバイルユーザーに理想的なハイパフォーマンスを提供。実効転送速度は6000MB/sを超え、高速データ処理を実現する。

　さらに、ユーザー自身でSSDを組み込めるDIYタイプのエンクロージャーと、すぐに利用可能な完成品の両方を用意。全モデルはThunderbolt 5、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB4対応デバイスと互換性を持ち、幅広い環境で利用可能だ。

放熱性・利便性を追求した設計

　筐体にはアルミ製ヒートシンク設計を採用。静音かつ効率的な放熱性能を確保し、サーマルスロットリングのリスクを軽減しているという。

　また、同梱されるUSB4ケーブルを使用することで外部電源なしでも動作可能。モバイル利用に便利なバスパワー駆動を実現している。

販売価格と購入先

　「OWC Express 1M2 80G」の販売価格は、Amazon.co.jpのOWC直営公式ストアにて以下の通り。

0GBエンクロージャー：36,140円
1TBモデル：57,590円
2TBモデル：82,340円
4TBモデル：115,340円
8TBモデル：214,340円

　購入や詳細情報は、Amazonの直営公式ストア、OWCのグローバルサイト、または日本語公式サイトから確認できる。

