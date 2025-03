ユービーアイソフトは3月20日、「アサシン クリード」シリーズ最新作『アサシン クリード シャドウズ』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store/Ubisoft Store)、Mac(Mac App Store)]を発売した。本作は、サブスクリプションサービスUbisoft+や、Steam Deckにも対応している。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記を確認してほしい。

『アサシン クリード オデッセイ』の開発を担当したUbisoft Québecが開発をリードする『アサシン クリード シャドウズ』は、16世紀の日本をテーマに、プレイヤーは伊賀出身の忍である奈緒江と屈強な侍である弥助として、互いに交差する物語を体験する。

それぞれのストーリーを通じて歴史上の重要人物と邂逅し、統一へと向かう戦乱の世において、2人のキャラクターが共有する運命を見届けよう。

『アサシン クリード シャドウズ』は、『アサシン クリード ヴァルハラ』以来のオープンワールド型RPG大作として、「アサシン クリード」シリーズの新時代を先導する作品で、新世代機向けに発売。

最新のANVILエンジン技術で開発された本作は、緻密な世界観で新たな没入感を生み出し、変動する季節や天候、リアルタイムでのライティングと影、圧倒的なリアリティの映像、多彩な景色、プレイヤーの行動に対応するオブジェクトなど、最先端の機能を導入している。

『アサシン クリード シャドウズ』は通常版に加え、デラックスエディションおよびコレクターズエディションを用意。これらにはゲーム本編に加え、限定アイテムなどが含まれる。

●デラックスエディション

ゲーム本編、2人の主人公の装備や武器を含む「赫龍 デュアルパック」、隠れ家の装飾を含む「赫龍 隠れ家パック」、熟練値

●コレクターズエディション

ゲーム本編、「赫龍 デュアルパック」「赫龍 隠れ家パック」、熟練値、スチールブック、ワールドマップ、奈緒江&弥助のフィギュア、奈緒江の刀の鍔(実寸大)、信条の掛け軸、アートブック、墨絵のリトグラフ

【ゲーム情報】

タイトル:アサシン クリード シャドウズ

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ユービーアイソフト

プラットフォーム:

PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store/Ubisoft Store)、Mac(Mac App Store)

※サブスクリプションサービスのUbisoft+に対応。

※パッケージ版はPlayStation 5のみ。

発売日:発売中(2025年3月20日)

価格:

PS5/PC/Macスタンダードエディション:9790円(パッケージ版/ダウンロード版)

XSX|Sスタンダードエディション:9800円(ダウンロード版)

ゴールドエディション:1万5400円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PCアルティメットエディション:1万8150円(ダウンロード版)

XSX|Sアルティメットエディション:1万8100円(ダウンロード版)

コレクターズエディション:3万4980円(パッケージ版)

※Mac版はスタンダードエディションのみ。

※コレクターズエディションはPS5版のみ。

CERO:Z(18歳以上対象)

※デジタルコンテンツの有効化にはインターネット接続とUbisoftアカウントが必要です。システム要件、製品の詳細、制限を購入前にご確認ください。

※特典のダウンロードには、インターネット接続が必要です。1度のみ使用可能で、有効期限がございます。

※コレクターズエディションのデジタルコンテンツを入手いただくには、プレイステーションネットワークに接続できる環境が必要となります。

※提供内容は変更になる場合があります。コンテンツはUbisoftの独自の判断により、別の形で販売または配布される可能性があります。

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassinʼs Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.