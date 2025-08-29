今すぐマリオンの新グッズをチェックしよう！
『フェスバ+』にてランダムブロマイド販売と「LINE着せかえ」配信がスタート！
2025年08月29日 14時30分更新
コロプラは8月28日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、インクルーズが運営する「インクルーズプリント」でのランダムブロマイドの販売に加え、「LINE着せかえ」の配信を開始すると発表。販売＆配信開始日は、本日2025年2025年8月29日より。
全10種類のマリオンブロマイドを「インクルーズプリント」にて販売！
全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、『フェスバ+』の登場ヒーロー、マリオンのランダムブロマイドの販売を開始。「インクルーズプリント by eプリントサービス」が利用できる店舗であれば全国どこでも購入できるので、ぜひ近くのコンビニエンスストアに足を運んでみよう。
販売期間は、2025年8月29日～12月26日まで。価格は、写真紙L判が300円／写真紙2L判が500円だ。
※ブロマイドは全10種類の中からランダムでプリントされます。
【購入方法】
購入するコンビニエンスストアによって手順が異なる。詳しくは「eプリントサービス コンテンツページ」を確認しよう。
URL：https://entame.e-printservice.net/content_detail/festibattle
マリオンの「LINE着せかえ」が登場！
LINEのデザインを変更できるマリオンの「LINE着せかえ」を配信「LINE着せかえ」は、LINEアプリの画面デザインを自分の好きなデザインに変更できる機能。ぜひLINEをマリオン仕様にして楽しもう。
販売開始日は本日2025年8月29日より、価格は370円または、150LINEコインとなる。
【購入方法】
画像内QRコードの読みとり、またはLINESTOREより購入できる。
URL：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=f779b931-72b8-4dc8-9201-a24b783f8e14
【ゲーム情報】
タイトル：フェスバ+
ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2024年8月30日）
Steam：配信中（2025年3月14日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc. ©MIXI
※コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。
※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、MIXIの商標および登録商標です。
※iOS、App Storeは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
※YouTube、Androidは、Google PlayはGoogle LLC の商標です。
※©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。
※そのほかのすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。
※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。
※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
