コロプラは8月28日、MIXIとともに取り組んでいるiOS／Android／PC（Steam）向け大乱戦パーティロイヤルゲーム『フェスバ+』について、インクルーズが運営する「インクルーズプリント」でのランダムブロマイドの販売に加え、「LINE着せかえ」の配信を開始すると発表。販売＆配信開始日は、本日2025年2025年8月29日より。

全10種類のマリオンブロマイドを「インクルーズプリント」にて販売！

全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、『フェスバ+』の登場ヒーロー、マリオンのランダムブロマイドの販売を開始。「インクルーズプリント by eプリントサービス」が利用できる店舗であれば全国どこでも購入できるので、ぜひ近くのコンビニエンスストアに足を運んでみよう。

販売期間は、2025年8月29日～12月26日まで。価格は、写真紙L判が300円／写真紙2L判が500円だ。

※ブロマイドは全10種類の中からランダムでプリントされます。

【購入方法】

購入するコンビニエンスストアによって手順が異なる。詳しくは「eプリントサービス コンテンツページ」を確認しよう。

URL：https://entame.e-printservice.net/content_detail/festibattle

マリオンの「LINE着せかえ」が登場！

LINEのデザインを変更できるマリオンの「LINE着せかえ」を配信「LINE着せかえ」は、LINEアプリの画面デザインを自分の好きなデザインに変更できる機能。ぜひLINEをマリオン仕様にして楽しもう。

販売開始日は本日2025年8月29日より、価格は370円または、150LINEコインとなる。

【購入方法】

画像内QRコードの読みとり、またはLINESTOREより購入できる。

URL：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=f779b931-72b8-4dc8-9201-a24b783f8e14

【ゲーム情報】

タイトル：フェスバ+

ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2024年8月30日）

Steam：配信中（2025年3月14日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）