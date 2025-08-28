『信長の野望 出陣』にて列伝イベント「川中島の戦い」が開催！2周年感謝の豪華プレゼントも

コーエーテクモゲームスは8月28日、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、2025年8月31日にサービス開始から2周年を迎えることを記念してアップデートを実施した。以下では、内容の一部を紹介しよう。

2周年記念特設サイト

https://www.gamecity.ne.jp/nobunaga_shutsujin/2ndanv.html

2周年アップデート概要

新機能「天下統一チャレンジ」が登場

都道府県ごとに、拠点の制圧数や市区町村の完全制圧数が達成条件のミッションが設けられ、達成するとさまざまな報酬と交換可能な金貨が手に入る。

直轄地「遊技場」が登場

技術の開発により直轄地「遊技場」の建設が可能になる。遊技場では専用のアイテム「駒札」を使用して、2つの賽の目の丁半を当てる「丁半遊び」を行える。予想が当たるとさまざまな報酬と交換可能な金貨が手に入る。

新たに9人の「ご当地武将」が追加

地域ごとに異なる武将がフィールド上に登場する「ご当地武将」に、新たに9人の武将を追加。

歴史紀行に「日本全国行脚」が追加

歴史紀行に、新たに「六十余州名所図会（ろくじゅうよしゅうめいしょずえ）」を元にした「日本全国行脚」が追加。

「名湯図鑑」が登場

全国に100ヵ所設定される名湯を訪問して完成させる「名湯図鑑」が登場。一部の名湯では、訪問することでその温泉にゆかりのある「名湯武将」を獲得できる。

プレイヤーLv上限開放、メインミッション追加

プレイヤーLvの上限を150→170に引き上げ、メインミッションを追加。追加されるストーリーは「近畿」「北陸」「東海」など各地方をテーマとした話となる。

内政Lv上限開放、技術の追加・拡張

内政Lvの上限をLv25→Lv30まで引き上げた。また、技術の追加とLv上限の拡張を実施。