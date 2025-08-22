コーエーテクモゲームスは8月21日より、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、来訪イベント 第17期「伊達家」を開催中。開催期間は、2025年8月28日12時59分まで。来訪交換所の期間は、9月4日12時59分までとなる。

「来訪イベント」は、フィールドに現れる「来訪者」からの依頼達成を目指すイベント。来訪イベント 第17期「伊達家」では「来訪者」として「伊達成実」「片倉小十郎」が登場する。

来訪者からの依頼を達成すると、それぞれの来訪者に対応した「来訪金貨」を、達成した目標値に応じて獲得可能。「来訪金貨」はイベント交換所にて、各種「技巧の巻」をはじめとした技術開発素材など、さまざまなアイテムと交換できる。

【今回の特別な内容】

「特別登用・来訪 第17期」が同時開催

初登場のSSR【鬼の金采配】鬼庭左月斎が単独ピックアップされる。

※このほかの内容についてはゲーム内お知らせをご確認ください。

【期間限定ミッション】

期間限定ミッションの達成で、無償小判や称号などを獲得できる。

【パネルミッション】

パネルミッションの達成で「特別登用札」や、「釘」「木材」「精鉄」「生糸」などの技術開発素材を獲得できる。

【来訪パック販売】

購入することで追加来訪者「伊達政宗」が親交度MAXの状態で開放され、来訪者依頼の承認可能枠が＋5される「来訪パック・来訪者開放（第17期）」を販売。

※詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。

SSR【鬼の金采配】鬼庭左月斎が単独ピックアップ！ 「特別登用・来訪 第17期」開催

SSR【鬼の金采配】鬼庭左月斎（初期威名900）が単独ピックアップされる「特別登用・来訪 第17期」を開催中。開催期間は、2025年8月28日12時59分まで。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：鬼庭左月斎＞

伊達家臣。稙宗の子・盛重が国分家に入嗣（にゅうし）する際、国分家に赴き仕置を行った。のちに評定役となる。人取橋合戦の際に老齢の身ながら殿軍を務めた。