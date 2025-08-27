大好評の日本酒のガチャガチャ、新潟の銘酒と燕三条の酒器がセットで激アツ！
最近は暑さのあまりビールを飲んでいましたが、日本酒も大好きです。でも一つ問題があって、家に酒器がないんですよ。だからもっぱらお店で飲んでいるのですが、そろそろすてきなお猪口とかぐい飲みが欲しいところ。
そんな私のような日本酒好きのみなさん、9月5日（金）まで、グランスタで酒器が入ったガチャ「ポンポン酒」が開催されていますよ！ 燕三条産の酒器なんてもう最高過ぎです。
新潟の地酒を燕三条の酒器でいただく
9月5日（金）まで、東京駅グランスタB1F スクエアゼロでポップアップイベント「JRE Local Hub 燕三条 in TOKYO Station」が開催中です。
目玉は何といっても燕三条酒器が入ったガチャ「ポンポン酒」。三条地域の日本酒を含む新潟地酒100mlと、JR東日本エリア内で運行している新幹線の柄が入った酒器が当たるガチャガチャです。
会場ではほかに酒みくじガチャや酒みくじBOXも開催。また、燕三条の匠による工芸品が多数並びます。
JRE Local Hub 燕三条 in Tokyo Station
期間：～9月5日（日）
会場：JR東京駅地下イベントスペース「スクエア ゼロ」
営業時間：10:00～20:00